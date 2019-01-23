Дело Алены Зайцевой продолжают рассматривать на разных заседаниях суда.Адвокаты изо всех сил стараются «вытащить» свою юную клиентку из страшной ситуации, в которой она оказалась, пишет politeka.
Как сообщалось, в результате дорожно-транспортного происшествия на пересечении Сумской и переулка Мечникова 18 октября 2018 года в Харькове, погибли шесть человек и еще столько же пострадали.
Одна из пострадавших Оксана Евтеева, получила очень тяжелые травмы, была прооперирована и, кроме того, потеряла супруга в той страшной аварии.
Женщине не говорили о тяжелой утрате до последнего. Как рассказывает ее отец Игорь Берченко, только после успокаивающего укола близкие решились ей рассказать, что Александра, мужа Оксаны, больше нет.
Позже Оксана Евтеева рассказала, что семья Зайцевой им предлагала через своего юриста пойти «на мировую».
– Со мной никто не связывался. Через адвоката предложили помощь взамен на какие-то услуги. Мы думаем, что речь должна была пойти об отказе от обвинений. Они ни в чем не раскаиваются, а хотят, чтобы все поскорее закончилось, в то время как моя реабилитация длится второй год, – сообщила она.
Это же сообщил прессе и отец Оксаны Игорь Берченко.
– По 50 тысяч гривен мы получили 10 и 16 ноября, но Диана умерла раньше, 26 октября. Деньги пришли от некой Ивановой. Моя жена встретилась с ней и попросила номер карты, чтобы вернуть деньги. Та спокойно написала его,- рассказал Берченко.