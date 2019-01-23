Формально, нижняя палата Конгресса не в состоянии прямо запретить Трампу выход из НАТО, однако может заблокировать финансирование этих целей.

Палата представителей Конгресса США во вторник, 22 января, приняла законопроект, в котором президенту США Дональду Трампу запрещается использовать государственные финансовые средства для вывода Соединенных Штатов из Североатлантического Альянса, сообщает ЗН со ссылкой на Reuters.Законодательную инициативу поддержали обе противоборствующие партии, проявив в этом вопросе редкое единодушие: "за" проголосовали 357 конгрессменов и только 22 законодателя решились подать голос против законопроекта.Согласно информации на сайте Конгресса США, на рассмотрение документ был представлен 17 января, а уже 22 января он был вынесен на голосование.Формально нижняя палата Конгресса США не имеет необходимых полномочий прямо запретить Трампу инициировать выход Америки из военно-политического блока, однако в ее власти заблокировать любое государственное финансирование, направленное на эту цель, что конгрессмены и сделали. При этом законопроект призывает членов НАТО тратить обещанные на саммите НАТО 2% ВВП на оборону.Впрочем, законопроект - еще не закон; домументу предстоит пройти голосование в Сенате, а затем отправиться на подпись Трампу, который может наложить на него вето. Вето может быть преодолено Конгрессом, если последний соберет достаточное число голосов.Ранее Дональд Трамп во время саммита НАТО в Брюсселе пригрозил выйти из Североатлантического Альянса, если государства-члены не выполнят его требований по повышению расходов на оборону. Позже он заявил о том, что остался доволен итогами экстренной встречи и не рассматривает возможность выхода Соединенных Штатов из НАТО.Напомним, что президент США Дональд Трамп в последнее время критиковал европейские страны за недостаточное финансирование военной отрасли. В частности он заявил о том, что страны НАТО задолжали США за оборону, добавив, что по некоторым данным, Соединенные Штаты оплачивают 90% расходов Альянса.В свою очередь президент Европейского совета Дональд Туск призвал Дональда Трампа "ценить своих союзников" и прекратить критиковать Евросоюз.