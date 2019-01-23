Выездное расширенное заседание коллегии Администрации Государственной уголовно-исполнительной службы Украины (ГУИСУ) состоится 24 и 25 января в Харьковской области.

Об этом сообщили в ГУИСУ.Заседание состоится 25 января (начало в 10.00) в учебно-библиотечном комплексе Национального юридического университета им. Ярослава Мудрого. В мероприятии примет участие министр юстиции Украины Павел Петренко, заместитель министра юстиции Александр Крикушенко.24 января планируется:- в 9.00 в Дергачевской исправительной колонии (№109) открыть общежития для сотрудников и осужденных (село Двуречный Угол);- в 11.00 в Темновской исправительной колонии (№100) провести показательные тактико-специальные учения военизированного формирования Северо-Восточного регионального управления. Будет отрабатываться подавление группового неповиновения, массовых беспорядков, вызволение заложников (с. Темновка, ул. Харьковская, 3).