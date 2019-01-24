Главное управление ГФС в Харьковской области сообщает, что в 2018 году свои доходы задекларировали 34 тысячи граждан.

Всего задекларировано более 4 миллиардов гривен дохода. В бюджет уплачено 121,6 млн грн, что на 21,1 млн грн больше по сравнению с предыдущим годом.Среди граждан-декларантов – 328 миллионеров. Харьковская область по количеству миллионеров является лидером после Киева и Киевской области. Наибольшая задекларированная сумма – 90,1 млн грн (доход, полученный за пределами Украины). При этом самому младшему декларанту-миллионеру – 17 лет, самому старшему – 81 год.Из общего количества декларантов для получения налоговой скидки обратилось более 6 тысяч граждан. Им было возвращено из бюджета 11 миллионов гривен.В фискальной службе региона напоминают, что сейчас продолжается компания декларирования-2019 и призывают граждан своевременно подать декларацию и уплатить налоги в бюджет.