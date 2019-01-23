Заседание комиссии по оценке коррупционных рисков Харьковской ОГА состоялось 23 января при участии первого заместителя председателя ХОГА Марка Беккера.Об этом сообщает пресс-служба ХОГА.
– Коррупция - одно из самых опасных явлений, которое есть в любом обществе. Она может приводить к проявлению нарушений, которые непосредственно влияют на экономическое и социальное развитие государства, - отметил первый заместитель председателя ХОГА.
В начале мероприятия заведующий сектором по вопросам предотвращения и противодействия коррупции аппарата ХОГА Константин Исаев отчитался перед собравшимися о выполнении Антикоррупционной программы Харьковской ОГА на 2018 год.
– Все мероприятия, которые были запланированы в рамках антикоррупционной программы, утвержденной Распоряжением председателя ХОГА Юлии Светличной от 28 февраля 2018 № 123, выполнены в полном объеме. Соответствующий отчет уже направлен в Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции, - сказал Константин Исаев.
По словам главного специалиста сектора по вопросам предотвращения и противодействия коррупции аппарата ХОГА Александра Денисова, в течение 2018 года дважды была проведена оценка коррупционных рисков в деятельности ХОГА и ее структурных подразделений.
– Харьковская областная государственная администрация - одна из трех администраций в Украине, где государственные служащие ни аппарата, ни структурных подразделений не привлекались к ответственности за коррупционные правонарушения или нарушения, связанные с коррупцией, - сообщил Александр Денисов.
Основной из причин таких результатов он назвал постоянную разъяснительную работу, которая проводится среди государственных служащих, и контроль соблюдения требований действующего законодательства.
Во время мероприятия также обсудили проект Антикоррупционной программы на 2019-2020 годы. Марк Беккер отметил, что этот документ уже в ближайшее время будет опубликован на официальном сайте ХОГА, и каждый из представителей структурных подразделений ХОГА может с ним ознакомиться и внести свои предложения.
– Окончательный вариант будет утвержден через месяц. Со всеми правками и дополнениями. Особое внимание хочу обратить на участие общественности в формировании антикоррупционной программы. Представители Общественного совета при ХОГА также будут ознакомлены с этим документом, - сказал Марк Беккер.