Флешмоб с таким названием завершил ряд мероприятий, которые состоялись в вузе ко Дню Соборности Украины.

Об этом сообщает пресс-служба ХОГА.Так, для будущих офицеров в Харьковском национальном университете воздушных сил преподаватели кафедры философии вместе с работниками библиотеки провели тематический вечер «Давній волі дзвін». Для обсуждения исторического значения событий 1919 года пригласили первокурсников летного факультета и будущих офицеров противовоздушной обороны Сухопутных войск. Библиотекари и военные преподаватели рассказали присутствующим о малоизвестных страницах истории Украины и раскрыли большое значение событий столетней давности.Завершилось обсуждение важной темы проведением круглого стола: «Соборность родной земли - основа нации и государства». Во время него каждый из присутствующих смог поделиться своим мнением относительно главных ценностей украинского народа, которые не меняются с течением времени.– В ходе выступлений попробуйте вернуться к тем судьбоносным для Украины дням. Постарайтеся понять, о чем думали политики и простые люди во время воссоединения нашего великого народа. Ведь, только зная свою историю, можно прогнозировать завтрашний день, - с такими словами обратилась к присутствующим заведующая библиотекой Татьяна Ярош.В конце мероприятия преподаватели, библиотекари и курсанты провели флешмоб «Живая цепь единства», который символизировал соборность Украины.– Мы вместе пришли к выводу, что построение богатой, свободной и демократической Украины, которой будут гордиться наши потомки, возможно только в единстве наших действий и соборности душ украинского народа. Учитесь мыслить, анализировать и смело смотреть в будущее. Надеюсь, что курсанты обогатились новыми званиями и сполна ощутили «давній волі дзвін», - подытожил начальник кафедры философии полковник Игорь Будур.