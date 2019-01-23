Регистрация на пробное ВНО продлится до 31 января.– Пробное оценивание не является обязательным. Оно осуществляется за счет абитуриента. Стоимость прохождения пробного ВНО по одному предмету составляет 132 грн. Это самая низкая цена по Украине. Но у нас в области есть замечательная практика, когда уже третий год подряд Балаклейская районная государственная администрация и районный совет находят возможность оплатить пробное тестирование по одному предмету для каждого абитуриента района. И это дает результаты. Показатели качества знаний в Балаклейском районе, которые демонстрируют абитуриенты, ежегодно растут. Ведь дети могут проверить свои силы, – рассказал директор Харьковского регионального центра оценивания качества образования Александр Сидоренко.
Главная цель пробного внешнего независимого оценивания – ознакомить всех желающих с процедурой проведения ВНО.
Пробное ВНО на Харьковщине будет проведено 16 и 23 марта. Регистрация продолжается на сайте Харьковского регионального центра оценивания качества образования.