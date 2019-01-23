Регистрация на пробное ВНО продлится до 31 января.

– Пробное оценивание не является обязательным. Оно осуществляется за счет абитуриента. Стоимость прохождения пробного ВНО по одному предмету составляет 132 грн. Это самая низкая цена по Украине. Но у нас в области есть замечательная практика, когда уже третий год подряд Балаклейская районная государственная администрация и районный совет находят возможность оплатить пробное тестирование по одному предмету для каждого абитуриента района. И это дает результаты. Показатели качества знаний в Балаклейском районе, которые демонстрируют абитуриенты, ежегодно растут. Ведь дети могут проверить свои силы, – рассказал директор Харьковского регионального центра оценивания качества образования Александр Сидоренко.

Главная цель пробного внешнего независимого оценивания – ознакомить всех желающих с процедурой проведения ВНО.

Пробное ВНО на Харьковщине будет проведено 16 и 23 марта. Регистрация продолжается на сайте Харьковского регионального центра оценивания качества образования.

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