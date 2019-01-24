До конца недели в министерстве хотят подготовить документы для созыва специальной комиссии.

Министерство здравоохранения до конца недели планирует подготовить документы, необходимые для созыва спецкомиссии по рассмотрению вопроса необходимости объявления эпидемии кори в Украине, сообщила и. о. министра здравоохранения Уляна Супрун. Об этом сообщает ЗН.– Министерство здравоохранения не объявило эпидемию: сейчас есть вспышка кори. Мы сейчас смотрим, какие есть показатели, перейдет ли она (корь) на уровень эпидемии, - заявила Супрун журналистам.Она добавила, что для объявления эпидемии необходимо подтверждение ряда показателей, среди которых не только уровень заболевания и смертности. По словам Супрун, соответствующее решение принимает спецкомиссия.– Чтобы объявить эпидемию мы должны созвать специальную комиссию, которая это будет делать. Мы до конца недели собираем все юридические документы, чтобы могли собрать эту комиссию и рассмотреть, время ли уже объявлять эпидемию, - добавила и.о. главы Минздрава.Как сообщила Супрун, если эпидемию кори объявят, то министерство получит больше полномочий по закупке большего количества вакцин. Также Минздрав сможет расширить список лиц, которые могут получить вакцину.По данным Минздрава, в Украине с 28 декабря по 18 января корью заболели 8 498 человек, среди них 3 537 взрослых и 4 961 ребенок. В целом с начала года от осложнений кори умерло пять человек, в 2018 году – 16 человек. Отмечается, что чаще всего болеют дети, которые не получили вторую дозу вакцины КПК вовремя.