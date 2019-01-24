Из горячего крана – холодная вода, а мусор не вывозят неделями? Уже с мая этого года харьковчане смогут получать компенсацию за некачественные коммунальные услуги.

Правительство приняло постановление, которым утверждается форма акта-претензии и механизм его удовлетворения. Также разработан механизм проверки надлежащего количества и качества коммунальных услуг, определенных типовым договором между потребителем и поставщиком. Документы вступают в действие с мая 2019 года.— Потребители коммунальных услуг смогут требовать проведения проверок качества коммунальных услуг и в дальнейшем получать возмещение. Это будет касаться услуг по поставке тепловой энергии, горячей воды, централизованного водоснабжения и водоотвода, по вывозу бытовых отходов, управлению многоквартирным домом. Таким образом, мы усиливаем права и интересы потребителей и устанавливаем прозрачный механизм взаимодействия потребителя и поставщика услуг в соответствии с европейскими стандартами, — сказал министр регионального развития, строительства и ЖКХ Геннадий Зубко.Согласно обнародованному Кабмином Постановлению «Об утверждении Порядка проведения проверки соответствия качества предоставления некоторых коммунальных услуг», потребители могут обращаться в коммунальные предприятия и государственные органы, если качество услуг, по их мнению, не соответствует стандартам. При этом коммунальщики обязаны осуществить проверку услуги в течение суток с момента получения обращения потребителя.В основном проверяющие будут обращать внимание на непрерывность предоставления услуг и соблюдение графиков. Поставку воды могут проверить на соответствие санитарным нормам, соблюдение нормативной температуры и соответствие нормам давления. Качество отопления будут оценивать по температуре воздуха в жилых домах.