Мастерица Анастасия Бойко из села Борщевая Печенежского района попала в книгу рекордов.Об этом сообщило издание "Слободской край".
83-летняя Анастасия Бойко занимается вышиванием почти всю жизнь. На сегодняшний день в арсенале женщины насчитывается более ста произведений, вышитых гладью: полотенца, скатерти, покрывала, наволочки и тому подобное.
Анастасия Романовна родилась 10 сентября 1935. После войны она окончила четыре класса школы, а потом пошла работать в колхоз, где проработала 40 лет. Вышиванием она занимается 70 лет.
– Любовь к вышиванию передалась от матери. Мама большой рукодельницей была, и сестрички вышивали. Мне очень нравится вышивать, я этим просто живу, - говорит мастерица.
По словам родственницы, Анастасия Романовна дарит свои работы родным и односельчанам. Также вышиванки украшают часовню Покрова Пресвятой Богородицы.
В 2018 году ее внесли в Книгу рекордов Печенежского края как рекордсменку Борщевского сельсовета по количеству вышитых работ.