В ходе профилактической отработки территории на блок-постах все машины полностью досматриваются.

Как сообщает корреспондент МГ «Объектив» с блок-поста возле «Гоптовки», полицейские проверяют документы у въезжающих и выезжающих.Особое внимание уделяется автомобилям с неукраинскими номерами.Усиленные полицейские проверки будут продолжаться до конца января, и граждан просят с пониманием отнестись к таким проверкам.Как сообщалось ранее, в Харькове на «отработку территории» выведено 46 мобильных групп и 55 пеших полицейских патрулей.К патрулированию привлечены кинологи. Кроме патрулей в области создано 69 следственно-оперативных групп.