Нидерландские медики выявили связь между ростом женщины и ее шансами на долголетие.

Оказалось, что у женщин ростом выше 175 сантиметров вероятность прожить дольше повышается, говорится в Journal of Epidemiology&Community Health. Кроме того, на продолжительность жизни женщин влияет вес и умеренная физическая активность. На долголетие мужчин рост и вес особо не влияют, зато физическая активность увеличивает их шансы прожить до 90 лет, информирует N+1 В последние десятилетия ожидаемая продолжительность жизни людей по всему миру растет. Предположительно, к 2060 году людей старше 90 лет будет в четыре раза больше, чем сейчас. Но в некоторых странах, например, в США и Великобритании, ожидаемая продолжительность жизни начала снижаться. Причиной этого ученые называют малоподвижный образ жизни и рост числа людей, страдающих ожирением. Однако исследований взаимосвязи между этими факторами и долголетием проводилось мало. Авторы части из них уже обнаружили корреляции между уменьшением ожидаемой продолжительности жизни и очень маленьким, либо очень высоким индексами массы тела (ИМТ). В других работах ученые выявили положительную корреляцию между продолжительностью жизни и физической активностью. Но во всех этих исследованиях участвовали либо только мужчины, либо люди обоих полов и результаты рассчитывались для смешанных групп. Тем не менее у мужчин и женщин разная физиология и они могут вести разный образ жизни. Поэтому было бы интересно посмотреть, как связаны продолжительность жизни, ИМТ и физическая активность у женщин и мужчин по отдельности.Медики Ллойд Брандтс (Lloyd Brandts) и Пит ван ден Брандт (Piet van den Brandt) из Маастрихтского университета проанализировали данные о 120 тысячах мужчин и женщин, принимавших участие в когортном исследовании Netherlands Cohort Study. Исследование проходило в с 1986 по 2007 год; на момент его начала участникам было от 55 до 69 лет. Среди прочего все они отвечали на вопросы о своем росте, весе, весе в 20-летнем возрасте и физической активности, не связанной с их профессией (например, прогулках или езде на велосипеде в свободное время). Авторы статьи проанализировали данные только старейших участников исследования, которым на момент его окончания исполнилось 90 лет. Всего они изучили данные 3646 мужчин и 4161 женщины, из которых 433 мужчины (16,7 процента) и 994 женщины (34,4 процента) дожили до 90 лет. Для расчета взаимосвязи между ИМТ, физической активностью и долголетием исследователи использовали регрессию Кокса, которая позволяет спрогнозировать риск наступления того или иного события.Авторы выявили ассоциацию между долголетием и ростом женщин, ИМТ и его увеличением после 20 лет. У женщин ростом выше 175 сантиметров шансов дожить до 90 лет оказалось больше (КР 1.31), чем у женщин ниже 160 сантиметров. У женщин с ожирением или с недостатком веса вероятность дожить до 90 лет была ниже, чем у женщин с нормальным весом (КР 0.68 и 0.61, соответственно). Ниже были шансы и у тех, кто набрал вес после 20 лет (КР 0.81). Авторы обнаружили зависимость между долголетием и умеренной физической активностью у женщин. У тех из них, кто гулял или катался на велосипеде от получаса до часа в день было больше всего шансов прожить до 90 лет (КР 1.21). Физическая активность более полутора часов в день, как ни странно, их уменьшала (КР 1.0).Что касается мужчин, то на их долголетие рост, индекс массы тела и его повышение после 20 лет не оказывали существенного влияния. Зато для них была важна физическая нагрузка, причем большая, чем у женщин. У мужчин, ходивших пешком или катавшихся на велосипеде больше полутора часов в день, вероятность дожить до 90 лет повышалась (КР 1.39).