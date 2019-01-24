В ближайшие дни в городе ожидается очередной перепад температур, и харьковчан просят быть внимательными и осторожно проходить вдоль домов.

О возможном сходе наледи с кровель домов сегодня, 23 января, предупредил директор Департамента жилищного хозяйства Роман Нехорошков.По его словам, на прошлой неделе во время смены погоды и схода наледи были случаи травмирования людей, и ситуация может повториться. Поэтому в городе усилили работу по снятию сосулек: за последнюю неделю количество альпинистов, убирающих снег и наледи, увеличилось на 30 человек. В частности, сейчас в таких работах задействовано 15 автовышек и около 180 человек. Они работают в течение всего светового дня и по выходным.Как отметил Роман Нехорошков, в эти дни от харьковчан ежедневно поступает до 800 заявок, и объемы их выполнения увеличили до 350 объектов. Бригады, в основном, работают на скатных кровлях в центральной части города - в Шевченковском и Киевском районах, где, кроме того, узкие пешеходные тротуары.Об опасности людей предупреждают ограждающие ленты и объявления, которые развешивают профильные службы.– Объемы льда на кровлях колоссальные – десятки тонн, толщиной 15-20 см. Мы призываем людей ограничить свои маршруты в центральной части города, по возможности не ездить в центр, не посещать магазины, кафе на первых этажах. Также есть проблема балконных козырьков. Это собственность самих жильцов, которые должны их чистить, но иногда этого не делают. При таянии снег и лед сходят, и за прошедшую неделю больше 80 подъездных козырьков были повреждены. Сейчас мы занимаемся их восстановлением. Поэтому при подходах к подъездам нужно быть внимательными и проходить максимально быстро и осторожно, - обратился к харьковчанам Роман Нехорошков.Он также напомнил, что оставлять заявки на снятие сосулек можно в информационно-диспетчерской службе «15-62». Кроме того, туда же можно сообщать о неогражденных опасных местах. Автомобилистам рекомендуют не парковать машины на узких тротуарах и возле фасадов зданий.О том, как можно себя обезопасить, рассказал начальник пресс-службы Главного управления Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Харьковской области Игорь Лупандин. По его словам, безопасное расстояние для пешеходов - 3 м от здания, также можно идти вплотную к дому.– Когда мы проходим мимо зданий, нужно поднять голову вверх и посмотреть, есть ли там наледи на балконах и на других выступающих конструкциях. Если есть – нужно отойти на безопасное расстояние. Если расстояние от здания метр-полтора и вы понимаете, что это может быть опасно – перейдите на противоположную часть улицы. Если и там такая же ситуация, то еще один вариант – это проезжая часть. Автомобилистам же нужно соблюдать культуру, быть взаимовежливыми, а пешеходам нужно идти навстречу транспорту, чтобы водители вас видели, - рассказал Игорь Лупандин и отметил, что личная безопасность во многом зависит от того, какие человек предпринимает меры.Также он сообщил, что в случае травмирования необходимо сразу же позвонить в скорую по номеру «103» или спасателям по номеру «101», которые дадут повторное сообщение медикам. Иногда человека, получившего травму, нельзя перемещать, поэтому лучше всего дождаться врачей.Напомним, что, по состоянию на середину января, в Харькове выполнили такое же количество заявок по снятию сосулек, как за всю прошлую зиму.