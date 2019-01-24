Полицейские поймали дерзкого разбойника "по горячим следам".Как сообщает ГУ Нацполиции, 20 января в полицию обратилась 31-летняя харьковчанка.
Она сообщила, что поздно вечером у дома на проспекте Любови Малой на нее напал неизвестный. Мужчина стеклянной бутылкой нанес ей три удара по голове и после этого завладел ее личными вещами.
В ходе проведения профилактической отработки территории района работники полиции задержали за совершение преступления 42-летнего уроженца Автономной Республики Крым.
Следователем открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 187 (разбой) Уголовного кодекса Украины.