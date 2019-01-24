Во время избирательной кампании на Харьковщине не будет никаких незаконных действий и схем, заявила председатель Харьковской облгосадминистрации Юлия Светличная на координационном совещании руководителей правоохранительных органов, которое состоялось в Харькове при участии министра внутренних дел Арсена Авакова.



В ходе совещания Юлия Светличная отметила, что на Харьковщине налажена действенная совместная работа правоохранительных и силовых структур, которая обеспечивает мирную жизнь и спокойствие жителей области.— Мы понимаем, что приближается избирательная кампания, и многие могут воспользоваться этим для проведения дестабилизирующих или провокационных действий, — заметила председатель ХОГА.Юлия Светличная подчеркнула, что реакция правоохранителей на любые попытки нарушения действующего законодательства во время избирательного процесса должна быть четкой решительной и жесткой, но в то же время — профессиональной и законной.— Закон – один для всех. Все равны перед законом. Все кандидаты, независимо от того, у власти они или в оппозиции, должны иметь одинаковые условия. А выбор должны делать избиратели, а не «черные» политтехнологи, — сказала она.При этом глава ХОГА четко обозначила свою личную позицию: все должно пройти в рамках закона.— И с вашей стороны я хочу увидеть решительность по соблюдению полной законности и обеспечению прав всех кандидатов и всех избирателей, — обратилась Юлия Светличная к правоохранителям. — Со стороны областной государственной администрации будет обеспечена полная поддержка. Если нужно — организационная. Если нужно — мы будем выступать гарантом всех прав и свобод граждан.Глава области акцентировала внимание на том, что в обществе и СМИ сейчас циркулирует информация об искушении со стороны некоторых штабов провести фальсификации.— Могу сказать, что в Харьковской области мы не допустим фальсификаций, скупки голосов, каких-то схем и незаконных действий, — сказала Юлия Светличная.В свою очередь, министр внутренних дел Арсен Аваков отметил, что был бы очень доволен, если бы в каждой области Украины имелось столь четкое и ясное понимание задач.— Я обратился к Юлии Александровне с тем, чтобы мы могли обеспечить в Харьковской области ясный и прозрачный процесс, чтобы ни у кого не было и доли сомнения, как здесь должны пройти выборы. Не хочу, чтобы Харьков был полигоном для «схематозников» и различных манипуляций, — сказал он.Юлия Светличная попросила правоохранителей обратить особое внимание на незаконную агитацию, размещение негативной рекламы и возможный подкуп голосов избирателей. Она выразила уверенность, что благодаря профессионализму правоохранительных органов любое незаконное действие будет вовремя пресечено.– Уверена, что ваши действия, независимо от партийности, будут в рамках закона, – сказала Юлия Светличная.