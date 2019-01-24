Позолота и белоснежные колонны, дубовый паркет и хрустальные люстры – харьковская филармония готовится к открытию.

Первый концерт в возрожденном историческом зале начнется увертюрой к опере «Тарас Бульба».Восстановление памятника архитектуры XIX века началось в 2005 году, но более чем за десять лет реконструкции удалось выполнить лишь часть запланированных работ. Ситуация в корне изменилась с приходом на должность председателя Харьковской облгосадминистрации Юлии Светличной. Главная задача, которую поставила руководитель области — в начале 2019 года новый мощный филармонический комплекс должен радовать жителей Харьковщины классической и современной музыкой. И масштабные, динамичные ремонтные работы не останавливались ни на день.— Это будет мощный филармонический комплекс, — подчеркнула Юлия Светличная. — Харьковчане ждали его больше десяти лет. За два года мы открыли лучший органный зал в Украине и стараемся делать все для того, чтобы к нему как можно скорее присоединился большой зал филармонии. Сделаем все, чтобы в начале 2019 года харьковчане услышали первый концерт в долгожданной филармонии.И вот филармония уже готовится к открытию. Основные работы по проекту завершены, внутреннее и внешнее оснащение выполнено почти на 100%. Большинство строителей уже покинули заведение — здесь ведутся так называемые чистовые работы.— Очень приятно, что этим чрезвычайно важным проектом председатель ХОГА Юлия Светличная занимается лично. Она постоянно держит руку на пульсе. И не просто сидя в кабинете, а приезжает на объект – сама все осматривает, проверяет. Она действительно как мама этого проекта. Многие новации были внедрены здесь по инициативе Юлии Александровны. Она лично следила за установкой акустической «ракушки», за работами в камерном зале, какие ткани выбираются, какие цвета, — рассказывает директор Харьковской областной филармонии Юрий Янко. — Работы проводятся в хорошем темпе. У нас три раза в день проходят совещания с участием строителей, архитекторов, проектировщиков. Директор Департамента капитального строительства ХОГА Сергей Жуков — с утра до ночи на объекте. Профильный заместитель Евгений Шахненко – и в восемь утра у нас, и в восемь вечера, и в течение дня. Архитекторы тут постоянно — следят, чтобы все было как они хотят, спорят, но в конце концов находят компромисс… Так что грех жаловаться – вниманием областной власти мы не обделены, ощущаем его ежечасно.Директор Харьковской областной филармонии Юрий Янко рассказал, что недавно вернулся из-за границы, зашел в филармонию и… замер в восхищении.— Конечно, впечатляет! Впечатляет все – и белоснежное фойе, и пуфики, и зал в позолоте, где на бордовом фоне прекрасно выделяются белые колонны, шикарные хрустальные люстры, дубовый паркет, галереи, места, где можно выставить картины – все это у нас есть, — говорит директор филармонии.По словам Юрия Янко, харьковская филармония всегда удивляла и продолжает удивлять тем, что хранит ценности нашего народа, нашей страны.— Юлии Светличной удалось спасти исторический зал от уничтожения. Удалось добиться, чтобы началась реконструкция. И сегодня можно сказать, что на Харьковщине находится лучший филармонический комплекс в стране, где любой человек может получить полный спектр музыкальных услуг, — говорит Юрий Янко. — Это лучшая акустика, лучший в стране орган, это исторический зал, где бывал Чайковский, танцевала Плисецкая, дирижировал Хачатурян… Зал сохранен – и это наша большущая победа, это проект на уровне ЮНЕСКО, который теперь будет не только гордостью Харьковской области, но и всей страны – и с исторической точки зрения, и с точки зрения архитектуры.Во время работ по реконструкции специалисты старались сохранить внешний вид зала и атмосферу. Скульптуры и роспись золотом воспроизводили по старым фотографиям и эскизам. Дубовый паркет, кресла, хрустальные золоченые люстры – все заказывали у украинских производителей.— Более того, появилась акустическая «ракушка», которая имеется только у нас. Она дает просто уникальные возможности для воспроизведения звука, — продолжает директор филармонии. — «Ракушка» специальным образом фокусирует звук, и он не теряется на сцене, в тканях, а идет непосредственно в зал. Оборудование собирается и разбирается – оно сделано по последнему слову техники при консультации с немецкими акустиками.Также в большом зале установлена оркестровая яма, которая благодаря специальному механизму может подниматься и опускаться – на трех уровнях.— Предусмотрены условия для людей с инвалидностью – санузел, лифт, специальные места в историческом зале… Прекрасные возможности будут и для детей. Каждый человек имеет возможность получить удовольствие, послушав музыку в прекрасных условиях. Филармония предлагает все музыкальные жанры – от Баха до Оффенбаха, — улыбается Юрий Янко.А встречать публику на первом концерте в новом зале филармония будет несколькими музыкальными произведениями.— Лысенко в свое время написал оперу «Тарас Бульба», но, к сожалению, при жизни не слышал ее исполнения. А премьера этого произведения впервые прозвучала именно в этом историческом зале впервые. Поэтому открою вам маленький секрет – первый концерт мы начнем с увертюры к «Тарасу Бульбе». А еще хотелось бы, чтобы публика услышала музыку в разных жанрах. Но пусть это будет сюрпризом, — говорит Юрий Янко.