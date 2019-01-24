Возложение цветов к памятнику Кобзаря, живая цепь единения и минута молчания в честь погибших за независимость и территориальную целостность Украины – на Харьковщине отметили День Соборности Украины.

Украинцы сказали всему миру о неделимости украинских земель

Сто лет спустя

Народ живет, пока есть память

Председатель Харьковской облгосадминистрации Юлия Светличная приняла участие в мероприятии, посвященном столетию со дня подписания Акта воссоединения Украинской Народной Республики и Западноукраинской Народной Республики.— День соборности — не только исторический праздник. Это идея настоящего, — отметила Юлия Светличная. — Ведь для того, чтобы построить крепкое и независимое государство, нужны время и желание. Сегодня украинцы как никогда понимают, что наша сила и правда — по обоим берегам Днепра. Единство и развитие — это база создания сильного государства.В 1919 году это историческое событие собрало тысячи людей на Софийской площади в Киеве, где провозгласили универсал Директории: «Отныне воедино сливаются веками оторванные одна от другой части единой Украины — Западноукраинская Народная Республика (Галичина, Буковина, Венгерская Русь) и Надднепрянская Великая Украина. Осуществились вековечные мечты, которыми жили и за которые умирали лучшие сыновья Украины. Отныне есть единая независимая Украинская Народная Республика».Хотя в начале ХХ века соборная Украина просуществовала совсем недолго, Акт создания единого соборного украинского государства благодаря воссоединению УНР и ЗУНР, возникших на обломках Российской и Австро-Венгерской империй, и факт подписания документа имели большое историческое значение. Украинцы сказали всему миру о неделимости украинских земель, о единстве и солидарности своего народа.Спустя десятилетия, в 1990 году по случаю 71-й годовщины провозглашения Акта воссоединения миллионы украинцев (тогда еще советских) взялись за руки от Киева до Львова, отмечая День соборности. Символическая цепь единения стала главным символом праздника и в нынешнем, юбилейном, году.22 января, через сто лет после провозглашения акта воссоединения у памятника Тарасу Шевченко в Харькове собрались представители органов власти, общественность, воины АТО (ООС), духовенство, жители и гости Харьковщины.— Объединение украинских земель, которые веками были разделены и порабощены различными империями, стало основополагающим событием для дальнейшего строительства государства. Фундамент современной украинской государственности был заложен именно тогда, сто лет назад, — сказала глава области Юлия Светличная, поздравляя земляков с праздником.При этом она подчеркнула, что этот день является не только исторической датой – это очень современный праздник, символическое значение которого трудно переоценить.— Ведь единство не только земель, но и самих граждан Украины остается ключевым фактором для дальнейшего развития нашего государства, — сказала Юлия Светличная. — Только совместными, соборными усилиями мы можем отстоять свою независимость, защитить украинскую землю и достичь такого будущего, о котором мечтали поколения украинцев. Будущего свободной, независимой, развитой европейской страны. У нас могут быть разные взгляды, религии и языки, на которых мы говорим, но нас объединяют общие цели, мечты и Украина в сердце.В День соборности в кинотеатре «Боммеръ» открылась выставка «Символ твоєї свободи. 100 років державного герба України», посвященная национальной символике – ее разработали в Институте национальной памяти. В центре экспозиции – малый герб Украины, его видение в разное время.– Народ живет, пока есть память. Это то, что обеспечивает ему существование как отдельной единицы, – говорит начальник Управления культуры и туризма Харьковской облгосадминистрации Олег Яцына. – Всенародные праздники, юбилейные даты, посвященные выдающимся личностям - это то, что сохраняет нашу нацию, дает ей будущее, является предохранителем от уничтожения нации.Завершилось мероприятие литературно-музыкальной композицией и показом фильма о Михаиле Грушевском.Музеи Харьковщины организовали исторические выставки, посвященные событиям 1917–1921 годов.А Харьковский областной центр службы крови 22 января присоединился к акции по сдаче крови, которая прошла в десяти областных центрах Украины.— Надеемся, мероприятие станет традиционным, – говорят медики.