Министр юстиции Украины Павел Петренко и его заместитель Александр Крикушенко приняли участие в открытии общежития для сотрудников колоний.

В селе Двуречный Угол чиновники осмотрели новосозданное жилье, сообщает корреспондент «Вечернего Харькова» с места события.С визитом в Харьковскую область руководители министерства прибыли, чтобы провести выездное расширенное заседание коллегии Администрации Государственной уголовно-исполнительной службы Украины, которое состоится 25 января в учебно-библиотечном комплексе Национального юридического университета им. Ярослава Мудрого.На 24 января в программе посещения запланированы также показательные тактико-специальные учения военизированного формирования Северо-Восточного регионального управления. На базе Темновской исправильной колонии (№100) будет отрабатываться подавление группового неповиновения, массовых беспорядков, вызволение заложников.