Загрузка Харьковского авиационного завода стало главным вопросом совещания, которое прошло в облгосадминистрации.Глава области Юлия Светличная отметила, что в последние три года областная власть уделяет большое внимание развитию промышленности.
Открывая совещание, Юлия Светличная подчеркнула ключевое значение, которое имеет развитие промышленности не только для экономики, но и для обороноспособности страны.
– За последние три года мы уделили большое внимание развитию промышленного комплекса. И есть результат – плюс 14% промышленного производства. Только за 2018 год рост машиностроения должен составить 26%. В 2018 году было создано почти семь тысяч новых рабочих мест, из них две тысячи – на промышленных предприятиях, - привела данные Юлия Светличная.
Она подчеркнула, что для развития промышленности большое значение имеют государственная поддержка и госзаказы. В частности, помощь государства очень важна для вывода из затяжного кризиса Харьковского государственного авиационного предприятия.
– Мы рассчитываем, что слаженные действия всех, кто задействован в загрузке Харьковского авиазавода производством двух самолетов для Национальной гвардии Украины, дадут результат. И ХАЗ, наконец, заработает, – сказала глава ХОГА.
Речь идет о возможности заключения контракта между Министерством внутренних дел Украины и концерном «Укроборонпром» на приобретение самолетов для Национальной гвардии Украины и Государственной службы по чрезвычайным ситуациям. В рамках контракта Харьковский авиазавод может получить заказ на производство двух самолетов АН-74, а в дальнейшем - принять участие вместе с заводом «Антонов» в производстве 10 самолетов АН-178.
– Думаю, в ближайшие несколько недель выйдем на подписание документов, касающихся крупного заказа, который Министерство внутренних дел будет подписывать с «Укроборонпромом», - сообщил министр МВД Арсен Аваков, который также присутствовал на совещании.
Он отметил, что сейчас министерство изучает вопрос и хочет убедиться в готовности предприятий выполнить госзаказ.
– Речь идет об объеме контракта, который нужно выполнить в ближайшие пять лет, - уточнил министр. – Мы говорим об одном самолете АН-32Б, который хотим получить уже в этом году, о двух самолетах АН-74 для нужд Национальной гвардии с поставкой в 2020–2021 году. И мы говорим о новых машинах АН-178, которые будут поставляться с 2022 года. В рамках контракта мы сможем получить десять самолетов: один – для Национальной гвардии Украины и девять – для Госслужбы по чрезвычайным ситуациям. Объем контракта - примерно 450 млн долларов.
– Для такого предприятия, как ХАЗ, такие объемы производства незначительны. Наша цель – возобновить серийное производство самолетов АН-74. Задачи, которые поставит государство перед авиазаводом, будут выполнены, – заверил генеральный директор ХГАПП Сергей Задорожный.