В период интенсивных осадков на дорогах Харьковской области 23-24 января работало 200 единиц техники.

Для обработки дорог противогололедными материалами в течение суток было использовано около 1000 м³ песчано-соляной смеси и 106 т технической соли, сообщили в Службе автомобильных дорог Харьковской области.По состоянию на 9:00 утра 24 января снег перестал идти почти во всех районах области. Техника работает во всех направлениях. Проезд автотранспорта обеспечен на всех автомобильных дорогах общего пользования государственного значения Харьковской области.