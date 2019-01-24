В период интенсивных осадков на дорогах Харьковской области 23-24 января  работало 200 единиц техники.

Для обработки дорог противогололедными материалами в течение суток было использовано около 1000 м³ песчано-соляной смеси и 106 т технической соли, сообщили в Службе автомобильных дорог Харьковской области.

По состоянию на 9:00 утра 24 января снег перестал идти почти во всех районах области. Техника работает во всех направлениях. Проезд автотранспорта обеспечен на всех автомобильных дорогах общего пользования государственного значения Харьковской области.

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