С 1 января 2019 года в Украине разрешена покупка и продажа иностранной валюты через платежные терминалы и банкоматы.Такая норма содержится в постановлении Национального банка Украины №63, которым вводятся новые правила валютно-обменных операций. Однако ни один из харьковских банков такую услугу пока не предоставляет.
Попытав счастья в банкоматах различных банковских учреждений, корреспондент «Вечернего Харькова» остался, как говорится, при своих – ни купить, ни продать валюту через устройство так и не удалось.
Руководитель пресс-офиса ГРУ «Приватбанка» в Харьковской области Олег Калашников объяснил это тем, что постановление НБУ носит не обязательный, а рекомендательный характер. По его словам, банковские учреждения эту услугу, конечно же, внедрят, но со временем.
— То есть постановление НБУ не обязывает банки предоставлять такую услугу, а дает им возможность, — уточнил Олег Калашников. — Мы еще не начали этим заниматься, поскольку этоn процесс сложный, требующий времени. Это не так просто сделать, учитывая огромнейшую сеть банкоматов и терминалов по всей Украине. Ведь необходимо перестроить программное обеспечение устройств, установить приемники, которые смогут принимать еще и валюту. Но со временем мы к этому придем – специалисты уже работают. Соответствующие изменении будут внесены и в систему «Приват-24».
Точные сроки Олег Калашников не называет, но уверяет: «Приват» станет первым, где будет внедрена новация.
Как будут работать банкоматы
В тексте постановления сказано, что «банк, финансовое учреждение вправе через платежное устройство осуществлять операции по покупке у физических лиц наличной иностранной валюты за наличные гривны и продажи физическим лицам-резидентам наличной иностранной валюты за наличные гривны. Меню платежного устройства должно содержать информацию о курсе купли-продажи наличных иностранных валют и сообщение для физического лица-нерезидента о возможности осуществления обратного обмена неиспользованных средств в гривнах в кассе того банка, того финансового учреждения, которым принадлежит платежное устройство, при условии наличия квитанции или чека банкомата. Платежное устройство должно быть настроено таким образом, чтобы физическое лицо перед осуществлением операций имело возможность выбирать на экране платежного устройства резидентность (резидент/нерезидент)».
— Допустим, у человека на валютной карте имеется пять тысяч долларов. Он сможет в банкомате снять с этой карты гривны по курсу. Либо наоборот – с гривенной карты клиент может снять доллары или евро – по курсу, — разъясняет Олег Калашников. — Аналогично можно внести средства как на валютную, так и на гривенную карту.
Кроме того, согласно постановлению НБУ, человек сможет внести в аппарат наличные гривны и получить доллары, евро или другую валюту, которую сможет предложить аппарат – без карточного счета.
— Теоретически да, но у нас таких аппаратов пока нет, — говорит Олег Калашников.
После проведенной операции гражданин получает чек с указанием суммы, курса конвертации и, возможно, личных данных. При конвертации в сумме до 150 тысяч гривен в сутки имя человека не указывается, а если сумма больше — понадобятся идентификационные данные. При этом у пользователя услуги есть право на обратную операцию в течение 15 минут.
Кроме того, на дисплее должна быть возможность указать гражданство человека, чтобы иностранцы могли получить специальную банковскую справку для вывода валюты за границу. Эта справка оформляется при подаче декларации.
Справка
21 июня Верховная Рада приняла в целом Закон «О валюте и валютных операциях», который заменит устаревший декрет Кабинета министров «О системе валютного регулирования и валютного контроля» 1993 года и предполагает принцип «разрешено все, что прямо не запрещено законом». Закон вступит в силу 7 февраля 2019 года.