С 1 января 2019 года в Украине разрешена покупка и продажа иностранной валюты через платежные терминалы и банкоматы.

Как будут работать банкоматы

Справка

21 июня Верховная Рада приняла в целом Закон «О валюте и валютных операциях», который заменит устаревший декрет Кабинета министров «О системе валютного регулирования и валютного контроля» 1993 года и предполагает принцип «разрешено все, что прямо не запрещено законом». Закон вступит в силу 7 февраля 2019 года.