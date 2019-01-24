Слышал, что для людей с инвалидностью введен онлайн-сервис приобретения железнодорожных билетов. Требуется ли при этом соответствующее удостоверение об инвалидности и как его предъявлять?

Константин Новак

Действительно, в Министерстве социальной политики подтвердили, что внедряются европейские стандарты обслуживания с целью повышения качества жизни населения. В частности — для людей с инвалидностью введен онлайн-сервис приобретения железнодорожных билетов.— На «Укрзалізниці» введен сервис приобретения льготных билетов в онлайн-режиме для лиц с инвалидностью, — сообщили в ведомстве. — При оформлении льготного проезда в режиме реального времени через интернет проверяется информация об удостоверении, дающем право на льготный проезд.Правда, пока сервис работает в тестовом режиме. Чиновники говорят, что для них очень важны предложения украинцев по совершенствованию функционирования системы.