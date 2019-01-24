Астрономы наблюдают за очень редким явлением – распадом планеты по мере ее обращения вокруг своей звезды.

У массивной экзопланеты K2-22b, расположенной примерно в 800 световых лет от Земли, отмечаются большие проблемы с сохранением своей целостности, сообщает Naked-science.«Планета K2-22b разваливается на части с тех пор, как астрономы увидели эту каменистую планету размером с Нептун в 2015 году», – отмечается в сообщении.С того момента ученые периодически отслеживают распад K2-22b, чтобы изучить, как и почему некоторые планеты распадаются при обращении вокруг своих звезд.Астрономы отметили, что один год на K2-22b сейчас длится всего девять часов.– K2-22b входит в число трех экзопланет (всего из 3,8 тысячи подтвержденных), которые начали распадаться, – говорят ученые.Учитывая то, что планетный распад - крайне редкое явление, наблюдающие за K2-22b астрономы надеются узнать так много, насколько это возможно, о причинах и механизмах этого процесса, прежде чем далекая планета достигнет неминуемой гибели.Специалисты отметили, что поскольку распадающихся планет обнаружено крайне мало, они сильно ограничены в своих наблюдениях. Ученые обнаружили не только кометоподобный хвост из вещества, падающего с планеты, но и следы пылеобразного материала перед ней.Кстати, 17 декабря прошлого года в центре малых планет объявили об открытии самого отдаленного космического объекта в нашей Солнечной системе. Им стала карликовая планета Farout. От Земли до нее около 120 астрономических единиц (расстояние от нашей планеты до Солнца равно одной единице), то есть приблизительно 180 млрд километров.