К сожалению, аварии с участием маршруток – не редкость на дорогах Харькова и области.Реально ли пострадавшим в ДТП получить возмещение на лечение и что для этого нужно, выяснял «Вечерний Харьков».
За 2018 год в Харькове и области произошло 33 дорожно-транспортных происшествия с потерпевшими при участии автобусов. По информации, предоставленной «Вечернему Харькову» спикером Патрульной полиции Харькова Кариной Курбановой, в этих авариях 56 человек были травмированы, трое – погибли.
Новый год тоже успел ознаменоваться смертельным ДТП, которое произошло 14 января около восьми часов утра под Чугуевом: девять человек попали в больницу, четверо — в морг. Дорогу не поделили пассажирский микроавтобус Renault и легковушка Hyundai. На момент аварии в машине ехали три человека, в микроавтобусе – девять пассажиров и водитель. По данным Нацполиции, с управлением не справился водитель Hyundai. Он выехал на полосу встречного движения и столкнулся с Renault. Пассажиры и водитель Hyundai погибли, такая же судьба постигла одну из женщин, которая ехала в автобусе. У девятерых пострадавших – множественные переломы и ушибы.
Не отправляйтесь в путь без билета
По словам юриста Романа Чумака, добиться возмещения ущерба пострадавшим пассажирам вполне реально. Существу.т два варианта, как это сделать.
— Первый – через страховую компанию. Закон о страховании предусматривает, что транспортное средство, которое перевозит пассажиров, должно застраховать свою ответственность за возможный ущерб, причиненный пассажирам. А документом, подтверждающим страховой случай, для пассажира является билет, — отмечает юрист.
Поэтому очень важно требовать билет в городской маршрутке или междугороднем автобусе.
— Отправляясь в междугороднюю поездку, пассажир покупает в кассе автостанции билет, на котором указан страховой платеж и страховая сумма, то есть сумма возможного возмещения, — говорит Роман Чумак. — Если пассажир садится в автобус где-то на промежуточной остановке – водитель обязан выдать билет в ручном режиме. Наличие билета для пассажира означает, что он застрахован. Отсутствие билета может привести к тому, что в случае дорожно-транспортного происшествия страховая компания откажет пассажиру в выплате страхового возмещения.
По факту водители зачастую ленятся и не выдают билеты. Однако пассажир может настоять, чтобы все было по закону.
— Когда-то – еще в бытность ГАИ — инспекторы частенько штрафовали водителей пассажирских автобусов как раз за то, что пассажиры «не обилечены», — напоминает Роман Чумак.
В городской маршрутке водитель обязан выдать отрывной билет.
— Но поскольку, как показывает практика, этого никогда не происходит – пассажир должен обязательно его попросить, — подсказывает юрист.
Какие расходы страховая не компенсирует
Если билет есть – пострадавший в случае ДТП действует следующим образом.
— Активно собирает документы, подтверждающие стоимость лечения, чеки приобретенных лекарств. Причем лекарства должны быть покупаться строго по назначению врача, по рецепту. В страховой компании этот факт будут тщательно проверять. Там есть врач, который скрупулезно изучает чеки, чтобы выяснить, имеет ли отношение тот или иной препарат к вашему диагнозу. Если у вас, допустим, перелом ноги, а вы покупаете капли в нос и прикладываете чек — стоимость капель вам не компенсируют, — предупреждает Роман Чумак. — Если вам предложили оказать в больнице «благотворительную помощь», и вы это сделали — страховая компания тоже не будет возмещать расходы. Это расценивается как широкий жест, сделанный не по необходимости, а по собственной воле пациента.
Юрист также отмечает: если человек после ДТП находился на стационарном лечении, у него есть больничный – страховая компания платит за каждый день нахождения в больнице.
— Если же в результате полученных в аварии травм наступила инвалидность – на каждую группу инвалидности страховая компания выплачивает возмещение. Лимит страхового возмещения на лечение – 100 тысяч гривен, — продолжает Роман Чумак. — В летальных случаях страховая выплачивает сумму в размере не менее 36 минимальных заработных плат.
В какую страховую компанию обращаться, можно выяснить у перевозчика либо в полиции. Название страховщика указано и в купленном на автостанции билете.
— Потерпевший обращается к региональному представителю, пишет заявление, прилагает документы – билет, чеки, расходы. И только когда будет установлен виновник ДТП, можно рассчитывать на возмещение, — говорит Роман Чумак. — Так что процесс может затянуться на долгое время.
С претензией – к перевозчику
И второй вариант получения возмещения.
— Если страховая компания из-за отсутствия билета либо по каким-то другим причинам откажет вам в возмещении ущерба — у вас есть право обратиться с претензиями непосредственно к перевозчику. За работу водителя на транспорте несет ответственность предприятие, где он работает, — говорит Роман Чумак. — При отсутствии билета тот факт, что человек пострадал именно в данном ДТП, придется подтверждать свидетельскими показаниями, показаниями врачей скорой помощи, которая госпитализировала пострадавшего, и т. д. Если же сразу после ДТП человек от госпитализации отказался и обратился к врачу только на следующий день, будет сложнее. Хотя по характеру травм можно определить, когда и при каких обстоятельствах они были получены.
Таким образом, чтобы не возмещать пострадавшим в ДТП пассажирам убытки – компания-перевозчик должна быть заинтересована в том, чтобы водители маршруток выдавали билеты пассажирам.
— Если билет есть, кто будет платить? Страховая компания. А человеку без билета она имеет право отказать в выплате — и ответственность ляжет на перевозчика, — объясняет юрист.