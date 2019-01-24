С начала года корью заболели восемь с половиной тысяч украинцев. По оперативным данным Центра общественного здоровья Минздрава Украины, за третью неделю 2019 года корью заболели 3450 человек – 1502 взрослых и 1948 детей.

С начала года от осложнений кори умерли пять украинцев, только на прошлой неделе – трое. В 2018 году корь унесла 16 жизней.В Харьковской области на прошлой неделе заболели 174 человека – 97 взрослых и 77 детей.Медики напоминают, что только вакцинация может спасти от опасной болезни.