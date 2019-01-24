В этом году буду оформлять пенсию. Подскажите, пожалуйста, какой стаж считается сверхнормативным и какая надбавка за него предусмотрена?
Владимир Верхогляд
Имеющийся у человека сверхнормативный стаж не может быть ограничен.
В Пенсионном фонде пояснили, что минимальный размер пенсии по возрасту при наличии вышеуказанных условий устанавливается в размере прожиточного минимума, определенного законом, для лиц, утративших трудоспособность.
Пенсионерам, которые работают (или осуществляют деятельность, связанную с получением дохода), после увольнения с работы или прекращения деятельности пенсия пересчитывается с учетом прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность, или минимальной заработной платы, определенных законом. После увольнения им следует обратиться в отделение Пенсионного фонда по месту жительства.