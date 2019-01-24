В этом году буду оформлять пенсию. Подскажите, пожалуйста, какой стаж считается сверхнормативным и какая надбавка за него предусмотрена?

Владимир Верхогляд

Как разъяснили в Пенсионном фонде Украины, за каждый полный год страхового стажа свыше 35 лет для мужчин и 30 лет для женщин (для пенсий, назначенных до 1 октября 2011 года — свыше 25 лет для мужчин и 20 лет для женщин) пенсия по возрасту увеличивается на один процент размера пенсии, но не более чем на один процент минимального размера пенсии по возрасту, указанного в абзаце первом части первой статьи 28 Закона Украины «Об общеобязательном государственном пенсионном страховании».Имеющийся у человека сверхнормативный стаж не может быть ограничен.В Пенсионном фонде пояснили, что минимальный размер пенсии по возрасту при наличии вышеуказанных условий устанавливается в размере прожиточного минимума, определенного законом, для лиц, утративших трудоспособность.Пенсионерам, которые работают (или осуществляют деятельность, связанную с получением дохода), после увольнения с работы или прекращения деятельности пенсия пересчитывается с учетом прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность, или минимальной заработной платы, определенных законом. После увольнения им следует обратиться в отделение Пенсионного фонда по месту жительства.