Проект нового учреждения предусматривает поэтапное введение корпусов в эксплуатацию - таким образом, чтобы не нарушить лечебный процесс.

На данный момент на объекте, который расположен в парковой зоне действующей больницы в Померках, выполняются подготовительные работы, проводится прокладка сетей.– Также завершаются все необходимые документальные работы, чтобы весной мы смогли приступить к основным строительным работам, – рассказал директор онкоцентра Денис Скорый.При этом руководство области продолжает поддерживать существующий центр.– Позиция главы области Юлии Светличной заключается в том, чтобы не только строить новый центр, но и поддерживать существующий. Чтобы лечебный процесс не прекращался, и качество диагностики, оказания помощи и условия для пациентов улучшались уже сегодня, – подчеркнул Денис Скорый. – Поэтому в 2018 году в больнице был проведен ряд ремонтных работ, открыто новое отделение реанимации, закуплено современное оборудование.По словам директора учреждения, ежегодно в стационаре больницы лечения проходят порядка 20 тысяч человек, еще около 70 тысяч проходят через поликлинику.– Среди них около 8% – жители других областей. В нашем центре применяется ряд уникальных методик и технологий. Например, отделение онкохирургии печени и поджелудочной железы – таких всего два в стране, – уточнил Денис Скорый. – Новый центр – по тому проекту и планам, которые у нас есть, – должен быть лучшим в Украине.Одним из важнейших направлений работы нового онкоцентра станет психологическая реабилитация пациентов.– Онкозаболевания оказывают достаточно серьезный психологический эффект на пациента и на его родственников. Этот эффект часто бывает гораздо более ощутимым, чем физиологические изменения, которые происходят в организме больного. Поэтому вопросы повышения качества сервиса, коммуникации, общения с пациентом мы ставим в приоритете, – рассказал директор центра.