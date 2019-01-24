Легендарный игрок харьковского «Металлиста» Клейтон Шавьер завершил карьеру в 35 лет.

Об этом со ссылкой на менеджера последней команды бразильца сообщает портал LeiaJa.«Клейтон получил предложения от некоторых клубов, но пообщался с семьей и принял решение. Он прекращает свою футбольную карьеру», – рассказал менеджер.В Украине полузащитник известен выступлениями за харьковский "Металлист", в который он перешел из "Деспортиво Бразил" за 3,6 миллиона евро. Игрок быстро стал одним из лидеров клуба, а также отметился одним из самых запоминающихся голов в чемпионате Украины - он с центра поля поразил пустые ворота "Черноморца", пока голкипер Дмитрий Безотосный неосторожно покинул пределы штрафной площадки.Всего в составе "Металлиста" Клейтон Шавьер провел 147 матчей, в которых отметился 59-ю мячами и 39-ю голевыми передачами. В 2015 году футболист покинул разваливающуюся команду и в качестве свободного агента перешел в "Палмейрас". В последнее время хавбека преследовали травмы, поэтому он принял решение повесить бутсы на гвоздь.