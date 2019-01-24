В международном аэропорту имени Даллеса (Вашингтон, США) пассажиры стали очевидцами забавной сцены.Отец, у которого, вероятно, уже лопнуло терпение, волочил за капюшон куртки непослушную дочь. По словам очевидцев, сестра девочки покорно шла за ними, неся два рюкзака и чемодан. Об этом сообщает «Вокруг света. Украина».
Девочка не сопротивлялась и не кричала, а просто лежала на полу, позволяя отцу волочить себя по аэропорту мимо багажной ленты. Отец тоже сохраняет спокойствие и даже выглядит равнодушным.
Эту картину снял на видео и выложил в интернет один из путешественников. Ролик тут же стал вирусным, набрав почти два миллиона просмотров.
Некоторые из интернет-пользователей искренне восхитились поведением мужчины и даже в шутку предложили наградить его медалью.
«Уровень папы 9000», – написал один из них в комментариях.
«Любой, у кого есть дети младшего возраста, могут это понять, – посочувствовал другой. – Иногда дети просто не слушаются. А ты должен делать то, что делаешь, когда имеешь дело с упрямцами! Не вижу здесь ничего, что могло бы нанести вред ребенку».