В международном аэропорту имени Даллеса (Вашингтон, США) пассажиры стали очевидцами забавной сцены.

Отец, у которого, вероятно, уже лопнуло терпение, волочил за капюшон куртки непослушную дочь. По словам очевидцев, сестра девочки покорно шла за ними, неся два рюкзака и чемодан. Об этом сообщает «Вокруг света. Украина».

Девочка не сопротивлялась и не кричала, а просто лежала на полу, позволяя отцу волочить себя по аэропорту мимо багажной ленты. Отец тоже сохраняет спокойствие и даже выглядит равнодушным.

Эту картину снял на видео и выложил в интернет один из путешественников. Ролик тут же стал вирусным, набрав почти два миллиона просмотров.



Некоторые из интернет-пользователей искренне восхитились поведением мужчины и даже в шутку предложили наградить его медалью.

«Уровень папы 9000», – написал один из них в комментариях.

«Любой, у кого есть дети младшего возраста, могут это понять, – посочувствовал другой. – Иногда дети просто не слушаются. А ты должен делать то, что делаешь, когда имеешь дело с упрямцами! Не вижу здесь ничего, что могло бы нанести вред ребенку».

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