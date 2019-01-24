Дорожный инцидент произошел в четверг, 24 января, между 7 и 8 часами утра.

Автобус «Боровая-Харьков» выехал из автостанции в 7.15 утра, но, подъезжая к Изюму, сошел с накатанной трассы. Об этом сообщает politeka.– Мы пытались вытолкать автобус собственными силами – не получилось. Звонок владельцу транспорта тоже ничем не помог. В итоге позвонили в облавтодор, через полчаса приехал трактор и вытащил автобус, — рассказали пассажиры.По словам людей, которые ехали в автобусе, дорога на Изюм в ужасном состоянии. Там невозможно разминуться даже двум автомобилям.Из-за того, что случилось, автобус опоздал в Харьков на полтора часа.