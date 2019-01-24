Бойцы Нацгвардии вышли на патрулирование харьковских улиц.

Об этом сообщили в Главном управлении Нацполиции в Харьковской области.Напомним, с целью стабилизации криминогенной ситуации на территории Харьковской области продолжаются профилактические меры по отработке региона.Например, в рамках отработки работники Шевченковского отдела полиции города Харькова проводят усиленное патрулирование района совместно с Национальной гвардией Украины. Перед заступлением на службу руководство отдела проводит с личным составом инструктаж, во время которого доводит до сведения полицейских маршруты патрулирования и ориентировки на розыск преступников. Наибольшее количество патрулей направляется в места, где за последнее время чаще всего совершались уличные преступления.– Сегодня с работниками полиции на патрулирование выйдут 30 военнослужащих, - отметил начальник отдела превенции Шевченковского отдела полиции Алексей Морозиков. - Пешие патрули будут обеспечивать охрану общественной безопасности на территории района.Усиленное патрулирование и другие профилактические мероприятия продлятся ежедневно до окончания отработки Харьковской области.