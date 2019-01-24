Во время мероприятия подвели итоги работы ведомства в 2018 году и обсудили состояние противодействия преступности, антитеррористической и антидиверсионной работы в регионе.

Об этом сообщает пресс-служба ХОГА.Глава ХОГА акцентировала внимание правоохранителей на вопросах противодействия диверсионным и террористическим проявлениям.– Прошу Национальную полицию, Службу безопасности во взаимодействии с прокуратурой Харьковской области особое внимание уделить именно этому вопросу. Мы понимаем с вами, что каждая дата, событие и каждый процесс, происходящий на территории Украины или области, могут быть использованы для того, чтобы дестабилизировать ситуацию. Мы не должны поддаваться тому спокойствию, которое у нас есть. Мы понимаем с вами, как никто, что безопасность и спокойствие очень хрупкие. Все наши усилия должны быть сосредоточены на том, чтобы не допустить каких-то проявлений дестабилизации на территории Харьковской области, - подчеркнула Юлия Светличная.Она также отметила, что особое внимание правоохранители должны уделить безопасности и охране критической и экономической инфраструктуры на территории области.В своем докладе прокурор Харьковской области Юрий Данильченко отметил, что первоочередное внимание в прошлом году было уделено предотвращению проявлений бандитизма, терроризма, раскрытию уголовных нарушений, связанных с финансированием сепаратизма, незаконным использованием государственных средств и ресурсов. Так, в прошлом году в регионе разоблачили и принудительно возвратили в страны происхождения 47 сторонников радикальных движений, блокировали 3 устойчивых канала поступления в регион оружия. Также органы прокуратуры возместили убытков на сумму 50 млн грн, в том числе интересам государства и территориальных громад - на сумму 22 млн грн. Из незаконного владения вернули 113 га земель и так далее.– Приятно констатировать, что результаты организации работы областных компетентных органов в сфере противодействия организованной преступности получили высокую оценку со стороны руководства Генеральной прокуратуры Украины, а также Консультативной миссии Европейского Союза. Разоблачено в два раза больше устойчивых преступных группировок, 19 против 10 - в 2017 году, - отметил прокурор области.Одной из тем, которым уделили внимание на заседании, стало обеспечение соблюдения законодательства на территории области во время избирательной кампании.– Все должно происходить в строгом соответствии с законом. Мы не позволим реализовать в Харьковской области никаких «темных» схем, использовать административный ресурс или создавать другие механизмы для фальсификации выборов, - отметила Юлия Светличная. - В области должны быть равные условия для всех кандидатов в президенты. И любые провокации или незаконные действия по отношению к любому кандидату - независимо от того: он у власти или против власти, должны жестко пресекаться. Это моя однозначная позиция, и силовики об этом знают.Глава ХОГА сообщила, что правоохранительные органы региона уже зафиксировали несколько правонарушений, связанных с ведением избирательной кампании.– Я рассчитываю на четкую реакцию правоохранительных органов. Надеюсь, что слаженная работа всех силовых и правоохранительных ведомств позволит нам четко, качественно и в срок реагировать на все проявления нарушения законодательства, - сказала руководитель области.Она также подчеркнула важность совместной работы силовых ведомств региона с целью недопущения попыток дестабилизации ситуации в области во время избирательной кампании.