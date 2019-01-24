Одной из первоочередных задач в Украине является решение проблемы оккупированных территорий, включая экономический фактор.

Об этом во время Украинского завтрака в Давосе сказал Анатолий Гриценко.

– Чтобы линия разграничения, демаркации между нынешней свободной Украиной и захваченной Путиным, была похожа на линию демаркации между Северной и Южной Кореей, – заявил Анатолий Гриценко.

Он добавил, что жители оккупированных территорий должны увидеть существенное отличие по уровню жизни и отношения к человеку на территории свободной Украины.

– Потому что это совершенно другая история, чем то, что построил Путин на оккупированных территориях. Там сейчас средневековье, нет ни одного нормального университета, нормального образования, нет аэропортов, нет нормального железнодорожного и автобусного сообщения. Там люди с оружием управляют экономикой. Вот, что построил Путин, – подчеркнул Анатолий Гриценко.

Он добавил, что необходимо построить Украину, в которую будут возвращаться.

– Для этого надо расчистить строительную площадку, заложить правильные блоки. Эти блоки – нулевая толерантность к коррупции, правоохранительные органы, которые защищают человека и не лезут в экономику. Это равные возможности для конкуренции без монополий. Это социальные лифты, чтобы молодые украинцы могли реализовать себя в своей стране, – уверен Анатолий Гриценко.

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