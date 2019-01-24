Одной из первоочередных задач в Украине является решение проблемы оккупированных территорий, включая экономический фактор.

Об этом во время Украинского завтрака в Давосе сказал Анатолий Гриценко.– Чтобы линия разграничения, демаркации между нынешней свободной Украиной и захваченной Путиным, была похожа на линию демаркации между Северной и Южной Кореей, – заявил Анатолий Гриценко.Он добавил, что жители оккупированных территорий должны увидеть существенное отличие по уровню жизни и отношения к человеку на территории свободной Украины.– Потому что это совершенно другая история, чем то, что построил Путин на оккупированных территориях. Там сейчас средневековье, нет ни одного нормального университета, нормального образования, нет аэропортов, нет нормального железнодорожного и автобусного сообщения. Там люди с оружием управляют экономикой. Вот, что построил Путин, – подчеркнул Анатолий Гриценко.Он добавил, что необходимо построить Украину, в которую будут возвращаться.– Для этого надо расчистить строительную площадку, заложить правильные блоки. Эти блоки – нулевая толерантность к коррупции, правоохранительные органы, которые защищают человека и не лезут в экономику. Это равные возможности для конкуренции без монополий. Это социальные лифты, чтобы молодые украинцы могли реализовать себя в своей стране, – уверен Анатолий Гриценко.