Одной из первоочередных задач в Украине является решение проблемы оккупированных территорий, включая экономический фактор.Об этом во время Украинского завтрака в Давосе сказал Анатолий Гриценко.
– Чтобы линия разграничения, демаркации между нынешней свободной Украиной и захваченной Путиным, была похожа на линию демаркации между Северной и Южной Кореей, – заявил Анатолий Гриценко.
Он добавил, что жители оккупированных территорий должны увидеть существенное отличие по уровню жизни и отношения к человеку на территории свободной Украины.
– Потому что это совершенно другая история, чем то, что построил Путин на оккупированных территориях. Там сейчас средневековье, нет ни одного нормального университета, нормального образования, нет аэропортов, нет нормального железнодорожного и автобусного сообщения. Там люди с оружием управляют экономикой. Вот, что построил Путин, – подчеркнул Анатолий Гриценко.
Он добавил, что необходимо построить Украину, в которую будут возвращаться.
– Для этого надо расчистить строительную площадку, заложить правильные блоки. Эти блоки – нулевая толерантность к коррупции, правоохранительные органы, которые защищают человека и не лезут в экономику. Это равные возможности для конкуренции без монополий. Это социальные лифты, чтобы молодые украинцы могли реализовать себя в своей стране, – уверен Анатолий Гриценко.