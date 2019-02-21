Весна все ближе, солнышко все ярче, столбик термометра все выше. На водоемах Харьковщины возрастает опасность провалиться под стремительно тающий лед.Как выбраться самому и вытащить из ловушки пострадавшего товарища, выяснял «Вечерний Харьков».
Спасатели предупреждают: сейчас на лед выходить не просто опасно, а вообще нельзя.
— Слой льда колеблется в пределах 10-30 сантиметров. Тогда как для безопасного нахождения на льду его толщина должна быть не менее 50 сантиметров, — говорит помощник начальника Главного управления Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в Харьковской области Игорь Лупандин. — Особенно опасные места там, где прямо из воды растут камыши или какие-то кусты — туда вообще не стоит ходить, потому что лед под ними очень быстро тает, быстрее, чем на остальном водоеме.
Провалился под лед – не паникуй!
Что же делать, если все же провалился под лед? Перво-наперво – не паниковать, говорит Игорь Лупандин.
— Человек, попадающий в холодную воду, получает шок, начинает действовать хаотически. Поэтому главное в этом случае успокоиться и не паниковать, — советует он. – Успокоившись, громко кричите, зовите на помощь. Постарайтесь избавиться от тяжелой одежды и обуви, например куртки, сапог, которые, наполнившись водой, тянут ко дну.
Далее необходимо лечь на спину или живот. Цепляясь руками за края образовавшейся лунки и помогая себе ногами, как будто вы плывете, постарайтесь вытолкать свое тело. Причем в том направлении, откуда вы шли, потому что именно там крепкий лед, если он вас выдержал. А какой он будет с другой стороны лунки, неизвестно.
Выбираться из лунки нужно, выкатываясь, то есть — головой уперся, руки поднял и откатился. Вставать на ноги категорически нельзя, к берегу нужно добираться ползком — опять же в ту сторону, откуда пришли. Оказавшись вне опасности, постарайтесь добраться до ближайшего населенного пункта или трассы. Ни в коем случае не пытайтесь согреться спиртными напитками.
Даже слабый человек способен помочь
Растеряться не меньше пострадавшего может и человек, ставший свидетелем того, что кто-то провалился под лед. Что делать, куда бежать, как спасать? По словам Игоря Лупандина, в такой ситуации, спонтанно бросаясь на помощь пострадавшему, можно и самому оказаться в воде. Что же делать?
— В первую очередь необходимо позвонить по телефону «101» и вызвать помощь к месту происшествия. По одному вашему звонку помимо спасателей сюда прибудет и скорая помощь. При этом очень важно самому не поддаваться панике и постараться успокоить человека, который провалился под лед, передать ему свою уверенность, — подсказывает Игорь Лупандин.
Вытащить человека из-под льда можно благодаря обычной палке или собственной одежде.
— Лечь на лед как можно дальше от лунки и протянуть палку пострадавшему. После того как он ухватился, отползать в ту сторону, откуда шел, — говорит Игорь Лупандин. — Если палки в ближайшем окружении вы не усмотрели, на помощь придут вещи. Можно связать, например, куртку, футболку, свитер, штаны, шарф и бросить их пострадавшему.
По словам Игоря Лупандина, даже слабый человек в экстренной ситуации способен помочь, потому что в такой момент он мобилизуется.
— К тому же вы не просто будете тянуть провалившегося – вы будете подсказывать, что ему делать: работать ногами, упираться локтями, ползти и т. д. И пострадавший сам будет вам помогать, если его постоянно подбадривать: он может, он выберется, все будет хорошо. Это очень важно, — говорит помощник начальника ГУ.
Зачастую, по словам спасателей, в ледяную ловушку попадают любители зимней рыбалки.
— Поэтому прежде чем выходить на лед, рыбаки должны надеть спасательный жилет. А также запастись длинной веревкой. Нелишним будет комплект сменного белья, чтобы можно было переодеться, если провалился под лед, — подсказывает Игорь Лупандин.
Почуял опасность – звони спасателям
По информации начальника Управления предупреждения чрезвычайных ситуаций ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области Сергея Колосовского, в зимний период 2014-2015 гг. погибли 16 человек, в 2016-2017 — трое, в 2017-2018 погибших не было, а этой зимой уже погиб один человек, который рыбачил на Краснооскольском водохранилище в Боровой.
В начале февраля спасли двух мальчиков 14 лет, которые вовремя почувствовали опасность и позвонили в ГСЧС.
— Они пошли гулять на водохранилище и зашли на середину водоема. Ребята почувствовали, что под ними начал прогибаться лед, и позвонили «101». Были высланы спасатели, и детей удалось спасти, — рассказал Сергей Колосовский.
Этой зимой спасателям поступило еще четыре аналогичных вызова.