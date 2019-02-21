Весна все ближе, солнышко все ярче, столбик термометра все выше. На водоемах Харьковщины возрастает опасность провалиться под стремительно тающий лед.

Провалился под лед – не паникуй!

Даже слабый человек способен помочь

Почуял опасность – звони спасателям