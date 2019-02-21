Подал документы на оформление пенсии. В течение какого срока ее обязаны оформить?

Виктор Николайчук

пенсия по возрасту назначается со дня, следующего за днем достижения пенсионного возраста, если обращение состоялось не позднее трех месяцев со дня достижения возраста;

пенсия по инвалидности назначается со дня установления инвалидности, если обращение производилось не позднее трех месяцев со дня установления инвалидности;

пенсия в связи с потерей кормильца назначается со дня, следующего за днем смерти кормильца, если обращение поступило в течение 12 месяцев со дня смерти.

Согласно разъяснениям Юридического портала Украины, по общему правилу, пенсия назначается со дня обращения лица за ее оформлением. Исключения составляют те случаи, когда пенсия назначается с более раннего срока:В случае подачи документов по почте днем обращения за назначением пенсии считается дата, указанная на почтовом штемпеле. В тех случаях, когда к заявлению о назначении пенсии приложены не все документы, Пенсионный фонд письменно информирует заявителя о перечне необходимых (дополнительных) документов и сроках их подачи.В соответствии с требованиями п. 11 ч. 2 ст. 64 Закона «Об общеобязательном государственном пенсионном страховании», органы ПФ обязаны письменно уведомить будущих пенсионеров о возникновении у них права на назначение пенсии, порядке ее оформления и выплаты. Причем эта обязанность касается как работающих, так и неработающих граждан.В случае обращения лица за назначением пенсии в более поздние сроки, чем указано выше, выплаты за прошедший период ему возмещаются лишь при наличии доказательств несвоевременного уведомления органами ПФ о наступлении права на пенсию. Если Фонд не сообщил (несвоевременно сообщил) о получении права на пенсию, она должна быть назначена лицу со дня возникновения права на эту пенсию независимо от даты фактического обращения.На практике органы Пенсионного фонда почти никогда не присылают гражданам указанных письменных сообщений. Судебная практика в вопросе восстановления пенсионных сроков также довольно неоднозначна и в большинстве случаев не на стороне пенсионеров. В связи с этим, чтобы не потерять ни одной положенной выплаты своей пенсии, надо своевременно обращаться за ее оформлением и не пропускать вышеприведенные сроки обращения.