В Валках Харьковской области планируют отремонтировать здание ДЮСШ и заменить окна в лицее имени Александра Масельского.

Председатель Валковской РГА Виктор Войтенко отметил, что здание районной детско-юношеской спортивной школы «Спорт для всех», построенное в 1986 году, ни разу капитально не ремонтировалось.– Сегодня делаем соответствующий проект. Планируем заменить покрытие зала, утеплить фасад и кровлю, сделать ремонт раздевалок и административного корпуса. Для капремонта могут использоваться средства Европейского инвестиционного банка, – отметил Виктор Войтенко.По информации директора ДЮСШ Виталия Мельника, здесь сегодня работает пять секций: легкой и тяжелой атлетики, карате, футбола и арт-спорта. В школе занимается около 500 учеников.– В прошлом году сделали мини-футбольное поле, а в планах – построить на территории ДЮСШ бассейн. Также некоторое спортивное оборудование нуждается в обновлении, – отметил Виталий Мельник.В лицее имени Александра Масельского, по словам главы района, необходимо заменить более 70 окон, а также отремонтировать системы вентиляции и ливневку. Соответствующий технический проект готовится в РГА. Кроме того, ремонта кровли требует здание Валковского районного совета.