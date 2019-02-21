Ученые провели ряд исследований, после чего рассказали о трех природных обезболивающих, которые поспособствуют устранению дискомфортных неполадок со здоровьем.

Эта специя родом из Восточной Индии способна утолить боль лучше любых медикаментов. Куркума способна уменьшать болевые ощущения на 50 %. Все дело в главном ингредиенте специи куркумине, который препятствует выработке гормона боли – циклооксигеназы. Рекомендуется употреблять каждодневно 1⁄4 чайной ложки куркумы, посыпая специей пищу.В вишне содержится большое количество антоцианинов, обладающих противоспалительными свойствами. Это в десять раз больше, чем в популярных болеутоляющих. Поэтому людям, страдающим головными болями и болями в суставах, рекомендуется каждый день съедать несколько ягод вишни.Если съедать стакан черники в день, то риски возникновения мочеполовых болезней уменьшается более, чем на 50 %. Весь секрет в веществе танине, которым богата ягода. Они нейтрализуют провоцирующие заболевания бактерий в мочевом пузыре, и таким образом предупреждают возникновение инфекций.