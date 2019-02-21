День открытых дверей и фестиваль науки «Science is FUN!» состоятся в воскресенье, 24 февраля.

Мероприятие пройдет в спорткомплексе Национального технического университета «Харьковский политехнический институт» (ул. Алчевских, 50-а). Об этом сообщает пресс-служба горсовета.Гостей ожидает разнообразная программа: лабораторно-экспериментальные опыты, мастер-классы, лекции, дискуссии и музыкальное шоу от рок-групп, а также встреча с выпускниками вуза и ведущими работодателями. Также можно будет пообщаться с ректором университета Евгением Соколом, преподавателями, аспирантами и студентами.Члены приемной комиссии расскажут об особенностях вступительной кампании и правилах приема в 2019 году.Начало мероприятия - в 10:00.