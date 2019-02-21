Туристка с камерой GoPro попала в эпицентр стихийного бедствия.

Одна из отдыхающих на горнолыжном курорте Кран-Монтана в Швейцарии, где накануне сошла лавина, сняла на видео свое бегство. Соответствующее видео появилось в микроблоге Twitter.На ролике видно, как девушка начинает спуск, но, оглянувшись, замечает лавину прямо позади себя. Какое-то время она несется на большой скорости, после чего видеозапись неожиданно обрывается.Как сообщалось ранее, на лыжном курорте в Швейцарии сошла лавина - один человек погиб.