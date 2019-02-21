Жители страны будут отдыхать на один день больше в связи с празднованием 8 марта.

В следующем месяце жителей Украины ждут 11 выходных дней. В связи с Международным женским днем, 8 марта, украинцы будут отдыхать на один день больше. Три выходных подряд запланированы с пятницы (8-е) по воскресенье (10-е). Общее количество рабочих дней в марте – 20.Напомним, что Кабинет министров разработал график переноса рабочих дней в 2019 году с учетом установленных законом праздничных и нерабочих дней в Украине. Согласно проекту распоряжения представленного Минсоцполитики, в конце апреля украинцев ожидают пятидневные выходные из-за Пасхи (28 апреля, воскресенье) и Международного дня солидарности трудящихся (1 мая, среда).