В Великобритании жительница английского графства Дербишир узнала, что в потайном ящике ее бюро была спрятана золотая монета XIV века.

После смерти дальней родственницы 37-летняя Энн Клапп получила в наследство ее мебель, информирует сайт Хроника Среди вещей, которые достались женщине, было старое бюро, сделанное в начале XX века, которое она решила продать на аукционе.Оценщик Эдвард Райкрофт осмотрел бюро и обнаружил в нем три потайных ящика. В одном из них лежала 22-каратовая золотая монета, отчеканенная во время правления принца Оранского Рэймонда IV де Бо.Она может стоить до трех тысяч фунтов стерлингов (около 105 тысяч гривен), то есть в 50 раз дороже самого бюро, которое оценили в 60 фунтов стерлингов (2100 гривен).– Я знаю, что в таких бюро часто имеются крохотные потайные ящички, которые иногда называют монетными, поэтому на всяких случай всегда проверяю их, — объяснил специалист. — За десять лет оценки мебели я ничего в них не находил — до этого случая.