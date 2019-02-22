Ученые из Имперского колледжа Лондона заявили о том, что мухам-дрозофилам для нормального функционирования не нужен сон.

Как сообщает Naked science, к подобным выводам исследователи пришли, проведя несколько экспериментов с насекомыми.В ходе исследования ученые следили за 881 самкой и 485 самцами дрозофил на протяжении четырех дней. За это время они измерили средние периоды сна и бодрствования мух. Для слежения ученые использовали технологию машинного обучения, чтобы регистрировать микродвижения насекомых. Эти движения мухи совершают, когда сидят практически неподвижно на какой-либо поверхности. Микродвижения сообщают, что они на самом деле не спят, хотя может показаться обратное.Ученые заметили разницу между самцами и самками: первые проводили во сне в среднем 43% времени суток, а вторые спали гораздо меньше. Половина самок дремала 20% суток, периоды сна других сильно различались. Например, 6% тратили на сон всего час в день. Одной мухе из всей популяции хватало лишь четырех минут в день.Заметив такие различия, исследователи провели эксперимент, который должен был показать, нужен ли дрозофилам сон вообще. Ученые поместили мух во вращающийся конус, который не давал им заснуть. Популяция прожила в таких условиях всю жизнь, это никак не повлияло на ее продолжительность. Например, у собак недостаток сна приводит к преждевременной смерти.Исследователи также наблюдали за мухами, которые прожили в подобных условиях 10 дней. После выпуска в естественную среду дрозофилы никак не отличались от спящих сородичей.По мнению исследователей, секрет может заключаться в крошечном мозге, которому несколько минут сна в день (или их отсутствие) достаточно для поддержания нормальной жизни. Млекопитающие, в частности люди, обладают более сложной нервной системой, поэтому для них могут быть справедливы другие законы.