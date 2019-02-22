Правительство может поддержать план лейбористов и передать контроль над процессом Brexit парламенту.

Британские министры, которые выступали за то, чтобы остаться в Европейском союзе, сказали премьер-министру Терезе Мэй, что она должна согласиться отложить Brexit, если не будет соглашения с ЕС. Четыре ключевых министра кабинета провели встречу с премьером в понедельник в офисе Мэй, и настаивали на том, что она должна снять с повестки вариант жесткого Brexit без соглашения.Газета The Sun пишет, что Эмбер Радд, Дэвид Гауке, Грег Кларк и Дэвид Манделл назвали Терезе Мэй новое обещание продлить переговоры по статье 50.Если премьер-министр откажется, старшие министры настаивают на том, что они и 20 других членов правительства будут лоббировать свое обещание поддержать план Лейбористской партии о том, чтобы парламент взял процесс Brexit под свой контроль.«Либо не соглашайтесь ни на что, расширив статью 50, либо ей придется уволить нас, и все равно потерпеть поражение», – сказал один из министров газете.До Brexit осталось чуть более месяца: Великобритания должна выйти из ЕС в 23:00 по Гринвичу 29 марта. После этого начинается 21-месячный переходный период — до конца 2020 года.Бесплодные маневры вокруг проблемы выхода Великобритании из ЕС радикально сократили число возможных сценариев Brexit, на которые сегодня может рассчитывать страна, по сути, не оставляя британцам особого выбора.