Правительство может поддержать план лейбористов и передать контроль над процессом Brexit парламенту.

Британские министры, которые выступали за то, чтобы остаться в Европейском союзе, сказали премьер-министру Терезе Мэй, что она должна согласиться отложить Brexit, если не будет соглашения с ЕС. Четыре ключевых министра кабинета провели встречу с премьером в понедельник в офисе Мэй, и настаивали на том, что она должна снять с повестки вариант жесткого Brexit без соглашения.

Газета The Sun пишет, что Эмбер Радд, Дэвид Гауке, Грег Кларк и Дэвид Манделл назвали Терезе Мэй новое обещание продлить переговоры по статье 50.

Если премьер-министр откажется, старшие министры настаивают на том, что они и 20 других членов правительства будут лоббировать свое обещание поддержать план Лейбористской партии о том, чтобы парламент взял процесс Brexit под свой контроль.

«Либо не соглашайтесь ни на что, расширив статью 50, либо ей придется уволить нас, и все равно потерпеть поражение», – сказал один из министров газете.

До Brexit осталось чуть более месяца: Великобритания должна выйти из ЕС в 23:00 по Гринвичу 29 марта. После этого начинается 21-месячный переходный период — до конца 2020 года.

Бесплодные маневры вокруг проблемы выхода Великобритании из ЕС радикально сократили число возможных сценариев Brexit, на которые сегодня может рассчитывать страна, по сути, не оставляя британцам особого выбора.

Читайте также

﻿
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ

NASA опубликовало свою программу «колонизации» Луны

Мир