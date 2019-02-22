Волонтеры центра «Миротворец» провели уникальную информационную операцию по разоблачению российских наемников.Об этом у себя в Facebook рассказал народный депутат Антон Геращенко.
Для этого они создали сеть сайтов, на которых нанимали от имени российского ЧВК Вагнера боевиков для участия в боевых действиях в Украине, Сирии и Африке.
За полтора года работы проекта на эти объявления откликнулись более 300 наемников, которые ранее уже воевали за РФ на Донбассе и в других горячих точках.
«Каждый из них проходил собеседование через Skype, во время которого детально рассказывал «интервьюерам» из «ЧВК Вагнера» о своих преступлениях, называл фамилии командиров своих бандформирований, своих сослуживцев. На вопрос: «Готов ли ты убивать, пытать за деньги украинцев и, в том числе, крымских татар?», ответ всегда был: «Да! Конечно!»
Как отмечает Антон Геращенко, все данные, полученные во время «собеседований», пополнили базу «Миротворца» тысячами новых фамилий российских боевиков, воевавших в горячих точках по всему миру.
– Апофеозом этой информационно-психологической операции с кодовым названием «За двумя зайцами» был вызов нескольких претендентов на пост наемника на реальное собеседование в город Симферополь, где они были сданы местной полиции, как «украинские диверсанты», приехавшие в Крым взрывать военные объекты, – рассказал Антон Геращенко.
Кроме того, гигабайты информации и сотни часов видео, на которых российские граждане признаются в совершении военных преступлений, переданы украинским правоохранительным органам для принятия процессуальных решений и оперативной работы.
– После изучения следователями, часть полученных доказательств будет передана в Гаагу и пополнит доказательную базу в иске Украины против РФ. На днях об этой спецоперации на сайте Центра «Миротворец» будет опубликована ссылка на фильм о том, как была задумана и реализована информационная спецоперация «За двумя зайцами», – рассказал Антон Геращенко.