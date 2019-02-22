Житель Кузбасса разместил в интернете видео, на котором видны целые улицы и районы, покрытые ядовитым черным снегом.

Угольная пыль, которая превращает цвет снега в черный, появляется из многочисленных угольных карьеров, что, по словам активистов-экологов, имеет катастрофические последствия для здоровья 2,6 миллиона человек.Житель угольного региона в Сибири разместил в интернете видео, на котором видны целые улицы и районы, покрытые ядовитым черным снегом, что демонстрирует техногенную экологическую катастрофу в регионе, — сообщает Марк Беннетс в издании The Guardian.На видеоролике, снятом в городе Киселевске, находящемся в районе Кузбасса, мужчина проезжает по городу, машины и улицы которого покрыты черным снегом. Сцены в кадрах были названы СМИ «постапокалиптическими».Угольная пыль, которая превращает цвет снега в черный, появляется из многочисленных угольных карьеров, что, по словам активистов-экологов, имеет катастрофические последствия для здоровья 2,6 миллиона человек и приводит к уменьшению продолжительности жизни жителей региона. Уровень заболеваемости раком, детским церебральным параличом и туберкулезом в Кузбассе выше среднего по стране.– Зимой найти белый снег труднее, чем черный. В воздухе постоянно много угольной пыли, — говорит Владимир Сливяк, член экологической группы «Экозащита».Некоторые российские экологические активисты призывают мировое сообщество бойкотировать приобретение российского угля.– Лучший способ оказать давление — прекратить покупать уголь, пока они не улучшат ситуацию, — сказал Сливяк.По словам защитников окружающей среды, пыль содержит множество опасных тяжелых металлов, в том числе мышьяк и ртуть. Экологические проблемы усугубляются практикой погрузки угля в открытые вагоны для экспорта. Из-за чего под воздействием ветра и дождя угольная пыль оседает в городах и реках вдоль железнодорожных путей.Критики говорят, что российские власти закрывают глаза на нарушения норм и правил безопасности, поскольку карьеры часто находятся в опасной близости от городов и деревень. Заместитель губернатора Кузбасса Андрей Панов сказал, что угольные карьеры и заводы возможно являются причинами черного снега.