В последнее десятилетие БАДы прижились в аптечках харьковчан.

®Реклама лікарського засобу. Є протипоказання.

Заявник: ТОВ ОМНІФАРМА КИЇВ (Україна). РП МОЗ України UA/16126/01/01 від 04.07.2017 р.

Перед застосуванням лікарського засобу обов'язково проконсультуватися з лікарем та ознайомитися з інструкцією.





Однако не многие знают, что они не являются лекарственными препаратами, поэтому их можно применять для улучшения результата классического лечения, но заменять ими лекарства категорически нельзя.Например, при пищевом отравлении применяется целая группа сорбентов – как лекарств, так и добавок. Но лишь немногие БАДы действительно могут помочь побороть последствия отравления. Поэтому логично довериться лекарствам-сорбентам с доказанной эффективностью. И инфекционисты, и терапевты все чаще рекомендуют сорбенты белого цвета из диоксида кремния, например, таблетки «Белый уголь». Это единственный украинский сорбент, эффективность которого при диарее доказана клиническим исследованием мирового стандарта. А поскольку это именно лекарство, то производится препарат под жестким надзором со стороны госслужб.Чего, к сожалению, не скажешь о многих БАДах, которые красуются на полках украинских аптек. Поскольку сегодня государство практически до «нуля» свело контроль за качеством (а соответственно — безопасностью) и составом добавок, производимых или выпускаемых в Украине — на рынке появились множество некачественных, а значит — бесполезных и даже опасных БАДов. Такие диетические добавки могут содержать значительно меньшее количество заявленных целебных компонентов или вовсе оказаться «пустышками». Некоторые же выпускаются чуть ли не в условиях кустарного производства и содержат в своем составе вредные или нежелательные примеси. Покупая такое «лекарство», человек в лучшем случае не получит желаемого эффекта, поскольку состав БАДа совсем не соответствует заявленному на упаковке, а в худшем — рискует неожиданным ухудшением здоровья.Поэтому при выборе БАДов нужно остановиться на тех, которые имеют серьезную доказательную базу и производятся по современным технологическим стандартам с соблюдением заявленного состава. А это во многом зависит от добросовестности производителя. Так что диетическую добавку вполне разумно выбирать по названию производителя, избегая малоизвестных компаний. Стоит отдать предпочтение украинским и зарубежным компаниям, которые уже давно занимаются производством добавок, дорожат репутацией и держит высокую планку. Например, созданная 10 лет назад украинская компания «Омніфарма Київ», которая сегодня выпускает в Украине более 15 наименований препаратов натурального происхождения. И что важно, препараты изготавливаются на сертифицированных предприятиях и обеспечивают контроль над производством на всех его стадиях.