Строительство новых амбулаторий, восстановление больниц, реконструкция Домов творчества, восстановление спортивных школ, обновление лицеев, а также реальная помощь населению.Все это далеко не полный список инициатив губернатора Юлии Светличной, которые реализуются в районах области. Один из примеров Валковщина, где социальная инфраструктура меняется буквально на глазах.
Жизнь не должна быть сосредоточена только в областном центре, считает председатель Харьковской облгосадминистрации Юлия Светличная. Поэтому одним из основных приоритетов областной власти является системный и комплексный подход к развитию районов.
— Людям нужны реальные дела, а не политические лозунги и заявления. Нужно работать, строить, создавать, поддерживать людей, — говорит руководитель области.
И это дает свои результаты — уровень жизни за пределами областного центра уже не назовешь «сельским». Среди примеров районов, которые меняются буквально на глазах – Валковский. Здесь хочется жить и растить детей.
В ближайшее время на Валковщине планируют построить две сельские амбулатории — в селах Ковяги и Шаровке. Строительство курирует лично руководитель области Юлия Светличная.
В Шаровке работы по возведению новой амбулатории уже в разгаре. Здесь, по словам председателя Валковской райгосадминистрации Виктора Войтенко, помимо медицинских площадей предусмотрено и жилье для двух медиков.
— Один специалист в селе уже работает, но для качественного обслуживания населения необходим еще один врач семейной медицины, — говорит шаровский сельский голова Залина Хворост. — Предлагая специалисту новое жилье, мы можем привлечь медицинские кадры к работе в сельской местности. К тому же старое помещение, где работают медики, находится в аварийном состоянии. В амбулатории же население будет получать медицинскую помощь в комфортных условиях.
В Шаровке работы по возведению новой амбулатории уже в разгаре. По словам прораба строительства Игоря Фалька, проект очень удачен в техническом плане, к тому же он энергосберегающий — предусмотрено утепление кровли и фасада.
— Рабочие уже подошли к кровельным работам, после чего займутся внутренними коммуникациями и сетями, — уточнил Игорь Фальк. — Общая площадь одноэтажного здания — 400 квадратных метра, но мощный фундамент позволяет достроить второй этаж.
Основные работы в лицее должны быть завершены к юбилею
Приводят в порядок и Шаровский лицей. Весной учебное заведение отметит полувековой юбилей – к этой дате стремятся завершить основные работы.
— В прошлом году за счет областного бюджета здесь укрепили фундамент, отмостки, систему водоотвода. Сейчас, по инициативе Юлии Светличной, будут выделены средства, чтобы сделать входную группу, некоторые кабинеты и коммуникации, — сообщил заместитель председателя ХОГА Евгений Шахненко, посетивший Валковский район с рабочей поездкой.
И это далеко не все — капитальные работы будут продолжены: планируется утепление кровли, фасада, а также замена отопительной системы. По словам директора Шаровского лицея Аллы Кравченко, сегодня разрабатывается необходимая техническая документация. Финансирование ожидается по чрезвычайной кредитной программе, которую под государственные гарантии предоставляет Европейский инвестиционный банк.
Дети должны заниматься в идеальных условиях
Жители Валок с нетерпением ждут, когда распахнет двери для детворы отремонтированный районный Дом детского и юношеского творчества. Здесь необходимо восстановить 3000 квадратных метров площади. Работы идут полным ходом — в здании уже почти полностью отремонтированы помещения первого этажа, на очереди — второй этаж и спортивный зал. Обеспечен и беспрепятственный доступ в Дом творчества людей с инвалидностью.
По словам заместителя председателя ХОГА Евгения Шахненко, Юлия Светличная определила этот объект как первоочередной для развития местной громады.
— Благодаря инициативе Юлии Светличной для ремонта помещения были выделены средства из областного бюджета. Уже выполнено около 40% запланированных работ. Уверен, что до конца этого года районный Дом детского и юношеского творчества будет полностью отремонтирован. Ведь дети должны заниматься в идеальных условиях, — отметил заместитель губернатора.
По данным директора Валковского районного дома детского и юношеского творчества Светланы Прищепы, здесь в различных кружках занимаются около полутысячи воспитанников – в частности, известные в области детский вокально-инструментальный ансамбль «Кливия» и детский танцевальный коллектив «Фиеста». Кроме кружков, в отремонтированных помещениях работают некоторые отделы райгосадминистрации, Центр социальных служб для семьи, детей и молодежи, молодежный центр-хаб «Развитие», Центральная районная детская библиотека и инклюзивно-ресурсный центр.
— Первый ремонт был проведен именно в помещении для инклюзивно-ресурсного центра, и сейчас у нас могут учиться 17 детей, - рассказала директор Валковского ИРЦ Ульяна Борисенко.
А вот Центральная районная детская библиотека переехала в два новых кабинета только две недели назад.
— Благодарны руководству области и района за создание комфортных условий для работников библиотеки и детей. Библиотека обеспечена компьютерами и медиасредствами. Теперь мечтаем об увеличении и обновлении книжного фонда, — поделилась заведующая заведения Ольга Войтенко.
В Валковской спортшколе появится бассейн
На очереди – восстановление здания Валковской ДЮСШ «Спорт для всех», построенной в 1986 году и с тех пор не видевшей капитального ремонта.
— Сегодня делаем соответствующий проект. Планируем заменить покрытие зала, утеплить фасад и кровлю, сделать ремонт раздевалок и административного корпуса. Для капремонта могут использоваться средства Европейского инвестиционного банка, — рассказал председатель Валковской РГА Виктор Войтенко.
По информации директора Валковской районной детско-юношеской спортивной школы «Спорт для всех» Виталия Мельника, сегодня в школе работают пять секций: легкой и тяжелой атлетики, карате, футбола и арт-спорта. В школе занимаются около 500 учеников.
— В прошлом году сделали мини-футбольное поле, теперь в планах — построить на территории ДЮСШ бассейн. Кроме того, нуждается в обновлении и спортивное оборудование, — отметил Виталий Мельник.
Пришло время обновить и Валковский лицей имени Александра Масельского. Здесь, по словам главы района, необходимо заменить более 70 окон, а также отремонтировать системы вентиляции и ливневую канализацию. Соответствующий технический проект готовится в РГА. Также нуждается в ремонте кровля здания Валковского районного совета. Евгений Шахненко учел все пожелания и сообщил, что доложит о необходимости ремонта социально значимых зданий руководителю области.
Слушать и слышать людей – ответственность власти
Евгений Шахненко также провел личный прием граждан в Валковском районе – общение с людьми не в кабинетах, а на предприятиях, в вузах, в районах области стало традиционным для команды Юлии Светличной. Глава области подчеркивает: «Слушать и слышать людей – это ответственность власти».
— Так можно ближе подойти к проблемам и так можно быстрее их решить. Именно поэтому было принято решение встречаться не в кабинетах, а на заводах, где люди работают, в громадах, где они живут, в учреждениях, где учатся дети, — отметила Юлия Светличная.
Так, жительница села Снежков пожаловалась заместителю председателя ХОГА на аварийное состояние крыши 12-квартирного жилого дома. Председатель Валковского РГА Виктор Войтенко подтвердил слова заявительницы и добавил, что дом требует капитального ремонта. Также, по его словам, ремонт необходимо провести и в других домах многоэтажного фонда села. Евгений Шахненко пообещал помощь в вопросе выделения средств из областного бюджета на устранение аварийной ситуации, а также рассказал заявительнице о необходимости создания ОСМД.
— Сегодня вам необходимо использовать все финансовые возможности, которые предоставляет государство. Именно ОСМД может принимать участие в программе «Теплые кредиты», где до 70% стоимости материалов компенсируется за счет государства. Вопросам кредитования ОСМД уделяет большое внимание и глава области Юлия Светличная, — подчеркнул Евгений Шахненко.
Кроме того, глава ветеранской организации района просила рассмотреть вопрос социальной защиты ветеранов труда, а именно — возможность оздоровления в санаторно-курортных учреждениях области. Также она поблагодарила заместителя руководителя области за помощь, которая была оказана в организации ветеранского фестиваля, посвященного 75-й годовщине изгнания нацистских оккупантов с территории Харьковской области во время Второй мировой войны.
Все озвученные во время приема вопросы Евгений Шахненко обещал детально изучить и дать ответы заявителям в предусмотренные законодательством сроки.
После личного приема граждан заместитель председателя ХОГА также встретился с активом района — обсудил актуальные вопросы газоснабжения населения, ремонта дорог, а также привлечение средств для развития инфраструктуры района из разных источников финансирования.
Такой стратегический подход к развитию областная власть демонстрирует во всех районах области.