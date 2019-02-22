Работа по национально-патриотическому воспитанию в Харьковской области контролируется координационным советом, созданным в январе 2016 года.

Кроме представителей власти, туда входят представители общественных организаций, которые выступают инициаторами проектов и мероприятий патриотического направления.– В декабре 2018 в области была впервые принята региональная программа национально-патриотического воспитания, в которой учли все пожелания общественности, – отмечает заместитель председателя Харьковской облгосадминистрации Анатолий Бабичев.К этой работе привлекаются молодежные центры и клубы в районах. В Харьковской области на данный момент работают уже более 20 молодежных хабов, одна из задач которых – воспитание молодежи.– В области работают 345 паспортизованных музеев, и почти в каждом из них есть направление патриотического воспитания. Экспозиции постоянно обновляются, чтобы события последних лет нашли в них отражение, – говорит заместитель председателя ХОГА.Важной составляющей работы по национально-патриотическому воспитанию, по мнению Анатолия Бабичева, являются соответствующие культурные и художественные проекты.– Сфера культуры и искусства на протяжении последних лет является одной из приоритетных для руководителя области Юлии Светличной. Мы хорошо понимаем просветительскую роль отрасли, поэтому областная администрация уделяет ее развитию большое внимание. В прошлом году в области отремонтировали около 200 домов культуры, музыкальные школы, финансовую помощь получают театрально-концертные учреждения. В 2018 году у нас появился еще один инструмент поддержки сферы культуры – Украинский культурный фонд. Это новая модель предоставления финансовой помощи на художественные и креативные проекты, – рассказывает Анатолий Бабичев.В прошлом году от Харьковской области для участия в конкурсе Украинского культурного фонда подали 38 заявок, 18 из них – профинансированы на общую сумму более восьми миллионов гривен.Среди этих проектов – конкурс молодых композиторов «Молодежный музыкальный хаб Схіd Opera», подготовка всеукраинского фестиваля вертепов «Вертеп-фест-2019» и школа практикум культурных менеджеров «АРТлаборатория».В этом году уже объявлен новый конкурс, заявки принимаются по пяти направлениям: «Создаем инновационный культурный продукт», «Обучение. Обмены. Резиденции. Дебюты», «Украинский культурный монитор», «Знаковые события для украинской культуры», «Усиление мощности украинского аудиовизуального сектора».Как сообщила директор Департамента по повышению конкурентоспособности региона ХОГА Надежда Кривицкая, в марте начнется прием заявок по новому направлению - «Инклюзивное искусство».Условия конкурсов размещены на официальном сайте Украинского культурного фонда. 26 февраля область посетят менеджеры фонда, которые проведут информационный день для желающих принять участие в конкурсе.