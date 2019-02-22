Студенческая громада области по численности уступает разве что столичной и достигает почти 170 тысяч человек.

Студенчество – довольно прогрессивная и активная часть общества. Однако ее интересы стали учитываться в облгосадминистрации только с приходом Игоря Райнина и Юлии Светличной.– Ранее руководство области не уделяло внимание студентам. Улучшения начали проявляться с 2015 года. Толчком стала смена команды управленцев в облгосадминистрации, – говорит председатель областного студенческого совета при ХОГА Виктор Шапошник. – Только с приходом Игоря Львовича Райнина и Юлии Александровны Светличной студентов начали слушать, стараться им помочь. Например, если какую-то проблему невозможно решить в стенах университета, мы всегда обращаемся к руководству области и всегда получаем положительный ответ и решаем проблемы.Мало какая область может сравниться с Харьковской по количеству институтов, университетов, академий и других учебных заведений. И практически в каждом есть мощная команда студенческого самоуправления с представительством в студенческом совете при Харьковской облгосадминистрации.– Это школа менеджмента будущих управленцев, которые будут развивать не только область, но и страну в целом. И, действительно, Харьковская областная государственная администрация во главе с Юлией Александровной Светличной очень поддерживает наши проектные идеи, поддерживает нас в правовом поле, поскольку студенты сейчас отстраивают свое студенческое самоуправление. Они сейчас поднимаются на новый уровень, – рассказывает Виктор Шапошник. – Каждый месяц у нас проходят совещания, на которых мы обсуждаем определенные проблемы или идеи по улучшению студенческой жизни.Чтобы студенческое самоуправление было эффективным, в облгосадминистрации создали школу лидерства, где обучают студентов управленческим качествам, азам делопроизводства и менеджмента. Виктор Шапошник – один из первых ее выпускников.– Это огромный опыт и нереальная помощь в моей ситуации, потому что тренинги, которые мы прошли тогда, – это и менеджмент, и делопроизводство. Мы стажировались в департаментах ХОГА, – делится Виктор Шапошник. – Плюс это новые контакты, потому что мы общаемся с людьми. Приобретаем новый опыт именно партнерского общения.Таким образом, областная администрация не просто поддерживает студенчество, но и готовит собственный кадровый резерв. К обучению приобщаются самые эффективные управленцы.– Во времена, когда проходила первая школа лидерства, Юлия Александровна была заместителем Игоря Райнина и проводила для нас один из мастер-классов, – вспоминает Виктор Шапошник. – И я вам скажу, что она является настоящим примером для молодежи. Это молодой губернатор, который развивает Харьковщину. И я знаю, что для многих студентов, для молодежи она является кумиром.