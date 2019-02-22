Решение суда есть, действий мэрии по его исполнению нет – в харькове проезд по-прежнему по шесть и восемь гривен.Как же быть в этом случае пассажирам? По каким тарифам оплачивать поездку в трамвае, троллейбусе и метро?
Напомним, Харьковский горсовет утвердил новые тарифы на проезд в метрополитене, трамваях и троллейбусах. С 7 февраля стоимость одной поездки в метро увеличили с 5 гривен до 8 гривен, в наземном транспорте – с 4 гривен до 6 гривен. Повышение тарифов взялся расследовать Антимонопольный комитет Украины. Активисты и общественность по-своему выразили свое отношение к подорожанию. 19 февраля Харьковский окружной административный суд приостановил действие новых тарифов в трамваях и троллейбусах. В горсовете заявили, что не смогут выполнить решение в короткие стоки, так как нужно время на подготовку. В горсовете также пояснили, что решение суда будет обжаловано. Однако готовы рассмотреть новую систему оплаты, предполагающую дифферециацию. Прокуратура Харьковской области внесла в единый реестр сведения по ч. 2 ст. 382 УК Украины (умышленное невыполнение судебного решения должностными лицами). Однако мэрия до сих пор не выполнила решения суда.
Решение суда должно быть выполнено немедленно
Как на это смотрит закон?
— Решение суда должно быть выполнено немедленно – это написано и в самом решении суда и в Гражданско-процессуальном кодексе Украины, — говорит юрист Роман Чумак.
По словам адвоката Романа Лихачева, за невыполнение решения суда предусмотрена в том числе и уголовная ответственность.
— Уголовная ответственность накладывается на должностных лиц, которые не выполняют решение суда. В данной конкретной ситуации – это лицо, которое получает решение суда, — уточняет Роман Лихачев.
Кстати, Харьковская областная прокуратура уже открыла уголовное производство по факту невыполнения решения суда Харьковским горсоветом – по части 2, статьи 382 Уголовного кодекса, предусматривающей наказание за умышленное невыполнение судебного решения должностными лицами.
Апелляционная жалоба решение суда не отменяет
По словам заместителя городского головы Евгения Водовозова, в ближайшее время мэрия намерена подать апелляцию на решение суда. Может ли это приостановить выполнение решения суда?
— Ни в коем случае, — говорит Роман Чумак. — Подача апелляционной жалобы не останавливает исполнение решения суда. И пока апелляционным судом не будет постановлено иное — до этого момента будет действовать предыдущее решение, вынесенное Окружным административным судом.
Между тем, по словам Романа Лихачева, в законе есть лазейка, которой вполне может воспользоваться мэрия.
— Выполнить решение суда и отменить повышенные тарифы. И в тот же день собрать исполком и принять новое решение о повышении тарифов, с учетом всех замечаний, — говорит адвокат. – Кстати, такая практика очень распространена у чиновников. В моей адвокатской практике были аналогичные случаи. Например, когда женщину уволили с должности госслужащего, а суд восстановил ее в должности. Решение суда было выполнено – на работе ее райсовет восстановил, но в тот же день уволил снова.
Пассажиры – заложники ситуации
В заложниках ситуации оказались пассажиры. Решение суда есть, но мэрия его не выполняет, тем самым не создает условий для оплаты проезда но старым тарифам. Билеты в трамвае и троллейбусе кондукторы по-прежнему продают по шесть гривен, а в подземку пропускают только за восемь.
На станции метро «Университет» 20 февраля произошел конфликт – пассажиры пытались пройти в метро за пять гривен, выкладывая деньги на стойку дежурных по станции. Те их, конечно же, не пускали. На сторону пассажиров встали сотрудники полиции, дежурившие на станции – подтвердили, что решение суда действительно есть и пассажиры имеют полное право требовать проезда по пять, а не по восемь гривен.
Действие новых тарифов в Харькове приостановлено. Но...
Как же быть в такой ситуации пассажирам?
— Решение суда подлежит обязательному исполнению. Есть обязательная позиция суда, которая выложена на сайте судебной власти. И в данном случае претензии пассажиров целиком и полностью оправданы. Почему они должны платить в метро восемь гривен вместо пяти? В общем-то, пассажиры действуют по закону, — считает Роман Лихачев. — А то, что городская власть ссылается на технические сложности – мол, не может за короткое время напечатать новые билеты и переформатировать устройства в метро, – основанием для невыполнения решения суда не является.
Роман Чумак, в свою очередь, призывает пассажиров не лезть на рожон и все же дождаться исполнения мэрией решения суда.
— Формально пассажир не может пользоваться общественным транспортом по старым тарифам, потому что горсовет должен выполнить решение суда и установить новую стоимость проезда. Поэтому, во избежание конфликтных ситуаций, я бы порекомендовал пассажирам дождаться выполнения городским советом решения суда, — говорит он.
Реакция мэрии: «впрочем, ничего нового»
Исполком харьковского горсовета 20 февраля внес изменения в решение о повышении стоимости проезда в метрополитене и наземном электротранспорте от 6 февраля. Согласно документам, опубликованным в Едином реестре актов горсовета, цены остались неизменными – по шесть гривен за поездку в трамвае или троллейбусе и по восемь – в метро. Новым пунктом предписано подготовить предложения по установлению динамических тарифов на услуги по перевозке пассажиров и багажа городским наземным электрическим транспортом. Новая редакция документов вступает в силу с момента официального обнародования.