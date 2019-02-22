Решение суда есть, действий мэрии по его исполнению нет – в харькове проезд по-прежнему по шесть и восемь гривен.

Решение суда должно быть выполнено немедленно

Апелляционная жалоба решение суда не отменяет

Пассажиры – заложники ситуации

Реакция мэрии: «впрочем, ничего нового»

Исполком харьковского горсовета 20 февраля внес изменения в решение о повышении стоимости проезда в метрополитене и наземном электротранспорте от 6 февраля. Согласно документам, опубликованным в в решение о повышении стоимости проезда в метрополитене и наземном электротранспорте от 6 февраля. Согласно документам, опубликованным в Едином реестре актов горсовета , цены остались неизменными – по шесть гривен за поездку в трамвае или троллейбусе и по восемь – в метро. Новым пунктом предписано подготовить предложения по установлению динамических тарифов на услуги по перевозке пассажиров и багажа городским наземным электрическим транспортом. Новая редакция документов вступает в силу с момента официального обнародования.